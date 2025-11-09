Cierre del Festival de la Sidra 2025 en Roca: a qué hora toca Turf, ¿llegan las tormentas este domingo?

El Festival de la Sidra se realizará en Roca del 2 al 3 de noviembre. Foto archivo.

La nueva edición del Festival de la Sidra hace vibrar a Roca desde el sábado con una gran convocatoria de participantes. Hoy llega el cierre del mega evento, te contamos cuáles son los artistas que se subirán al escenario y qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre la posible presencia de tormentas.

El Festival de la Sidra 2025, que inició el sábado 8 de noviembre, tendrá hoy su noche de cierre en el Predio Ferial ubicado en la calle Cerro Tronador 260.

Esta edición cuenta con una gran propuesta de actividades que combinará espectáculos musicales, danza, gastronomía, artesanos, productores locales y «las mejores sidras«.

Festival de la Sidra 2025: grilla completa de artistas para este domingo 9

Desde la organización informaron que el Festival de la Sidra comenzará a las 18 y los espectáculos a las 19.

El escenario contará con una «variada propuesta artística» que incluirá desde presentaciones de danza a música de distintos géneros.

Este domingo 9, la grilla se compone de la siguiente manera:

Ballet Criollos

La Bagliani

Canela en Rama

Blowind Blues

Turf

Festival de la Sidra 2025 en Roca: el pronóstico para la noche de cierre, ¿llegan las tormentas?

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo se esperan temperaturas que oscilen entre los 10°C y los 24°C.

Por la tarde, se espera la presencia de fuertes vientos que vendrán acompañados de intensas ráfagas que alcanzarán los 50 km/h. Esto mermará por la noche.

Sobre las posibles precipitaciones, el SMN indica la llegada de tormentas fuertes que incluirán actividad eléctrica. Ante esto, se recomienda la utilización de abrigos impermeables o incluso paraguas.

Festival de la Sidra 2025: colectivos y taxis

Respecto al servicio de colectivos, el municipio informó que funcionarán de manera gratuita desde y hacia los barrios.

La parada de transporte público se ubicará sobre calle Viterbori en sentido sur-norte, sobre el margen este.

En tanto sobre los taxis, indicaron que se destinarán dos espacios exclusivos como plataformas para acceder a este servicio. Estas se ubicarán sobre calle Bolivia y Mendoza; y Bolivia y Belgrano.