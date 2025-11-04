¡Llega el aniversario de Regina 2025! Los Nocheros y Rodrigo Tapari encabezan un fin de semana de pura fiesta

Este segundo fin de semana de noviembre el municipio de Regina dará inicio a los festejos por los 101 años de la ciudad. Desde el viernes 7 al domingo 9 de noviembre, el centro se llenará de un gran repertorio de actividades. En RÍO NEGRO te contamos todo lo que necesitas saber del gran evento.

Villa Regina cumple 101 años este 7 de noviembre y en la ciudad ya se palpitan los festejos. El fin de semana habrá una amplia oferta de actividades.

Para el disfrute de todos los vecinos, confirmaron una grilla que contará con la participación de artistas locales, regionales e incluso nacionales como Los Nocheros y Rodrigo Tapari. Todos se presentarán en el anfiteatro municipal Cono Randazzo, ubicado al pie de la barda de la ciudad, y la entrada será gratuita.

Desde RÍO NEGRO te contamos el detalle con los horarios día por día.

Aniversario de Regina 2025: viernes 7 de noviembre

Los artistas y actividades confirmadas para el viernes 7 de noviembre son:

20.30 | Ballet Folclórico Municipal, a cargo de la prof. Belén Moraca.

21.00 | Presentación de postulantes a Embajadora y reinas invitadas.

21.15 | Sonora Raíz.

22.00 | Escuela Municipal de Malambo, a cargo del prof. «Cacho» Villegas.

22.15 | Los Hermanos Cornejo.

23.00 | Los Nocheros.

Aniversario de Regina 2025: sábado 8 de noviembre

Los artistas y actividades confirmadas para el sábado 8 de noviembre son:

21.00 | Dime que Sí.

21.45 | La Lokura.

22.30 | Elección de la Embajadora.

23.15 | Entrega de la moto 0KM, al ganador/a del sorteo.

00.00 | Rodrigo Tapari.

Cierre con show de fuegos artificiales.

Aniversario de Regina 2025: domingo 9 de noviembre

Los artistas y actividades confirmadas para el domingo 9 de noviembre son:

19.15 | G.E.M.A.

20.00 | Punto Medio.

20.45 | Macadam’s.

21.30 | Innuendo.