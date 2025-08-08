Desaparición de Carlos, el cuidador de la casa de Máxima: ahora se investiga un presunto homicidio

A dos meses de la desaparición de Carlos Ancapichun, de Villa La Angostura, en Chile, el operativo de búsqueda se detuvo. Tras su regreso de Osorno, su esposa Marisol Coronado confirmó que la carátula de la causa fue modificada y ahora se investiga un presunto homicidio.

El 13 de junio, Carlos partió de Villa La Angostura hacia Entrelagos, en el Departamento de Puyehue, en Chile. El hombre de 76 años tiene doble nacionalidad y pretendía tramitar “el certificado de supervivencia” en el banco ya que cobra una jubilación y le exigen ese trámite una vez al año. Le mencionó a su esposa que aprovecharía el viaje para visitar a su hermanastro, pero Marisol no tuvo más noticias de él.

En su primera declaración ante la justicia, su hermano reconoció que Carlos lo visitó ese viernes alrededor de dos horas y luego, le habría manifestado su intención de trasladarse a un predio a 1,5 kilómetro de distancia donde pretendía construir una casa. Dijo que jamás regresó. Sin embargo, no radicó la denuncia.

Los Carabineros encontraron su camioneta al costado del camino recién al lunes siguiente, dos días después. Al notificar a Marisol sobre el hallazgo, denunció la desaparición de su esposo.

«El martes siguiente a su desaparición, insistí en que tomaran las huellas dactilares, pero nunca encauzaron este pedido. Si lo hubiesen hecho, yo hoy tendría las huellas de las personas que causaron el problema de mi esposo. Por eso, una vez que pase todo, voy a denunciar negligencia», advirtió Marisol a diario RIO NEGRO.

Ahora, la mujer solicitó una tercera requisa a la camioneta de su marido para rastrear huellas dactilares. «La pericia primera estuvo a cargo de la PDI (Policía de Investigaciones de Chile) en Entrelagos, pero no quedé satisfecha con lo que vi. Quiero que se reitere en la PDI de Osorno donde hay peritos especializados. En los últimos días, se peritaron manchas de sangre, pero no se encontró nada», manifestó la mujer.

¿Por qué se insiste con la pericia de las huellas dactilares? Fuentes allegadas a la investigación creen que la camioneta «fue plantada» en el lugar donde se encontró el lunes 15 de junio. Se supone que el viernes anterior, el último día que se lo vio a Carlos, el vehículo no estaba estacionado en el ingreso al campo ya que, según habrían manifestado, el rodado se vio en el pueblo de Entrelagos, donde viven otros familiares.

Carlos había reclamado a su hermanastro mayor la venta de la casa donde vivía, propiedad de su madre madre, a fin de repartir el dinero entre todos los hermanos. Este pedido, contó en su momento su esposa, habría molestado al hermanastro sin llegar a un acuerdo.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que la camioneta estaba estacionada en dirección a la Cordillera y «no como si Carlos hubiese viajado de la casa de su hermano al predio que supuestamente pretendía recorrer».

«De algo estoy segura: Carlos no estuvo en el campo. Por eso, pedimos el cambio de carátula al fiscal: ya no lo buscan como desaparecido. No hay crimen perfecto«, afirmó Marisol y agregó: «Yo simplemente quiero que me entreguen el cuerpo de mi esposo. Ya dije que no paro hasta encontrar a los responsables. Se detuvo la búsqueda, pero pedimos que insistan con un lugar puntual».

Carlos trabajó muchos años como cuidador en la casa de Máxima Zorreguieta, la reina de Países Bajo, en el barrio privado Cumelén, en Villa La Angostura. Tenía doble nacionalidad y constantemente, cruzaba la frontera por Cardenal Samoré para visitar a sus parientes, informó en su momento su nieto Mirko Ojeda Hidalgo.