Cinco turistas murieron en la tragedia de Torres del Paine en Chile: hay cuatro sobrevivientes 

La tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, Chile, dejó un saldo de cinco turistas muertos y cuatro sobrevivientes, según informaron las autoridades tras la última reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

El hecho ocurrió en una de las zonas más visitadas del parque, ubicado en la provincia de Última Esperanza, en el extremo austral del país. La emergencia había comenzado con el reporte de siete personas desaparecidas, pero las labores de búsqueda permitieron encontrarlas: cinco lamentablemente fallecidas y cuatro con vida, dejando sin personas extraviadas al cierre de la jornada.

Rescate de los carabineros. (AFP)

De dónde eran los turistas fallecidos en la tragedia de Torres del Paine

Desde la Delegación Presidencial de Magallanes confirmaron que, a las dos víctimas mexicanas anunciadas durante la mañana del martes, se sumaron tres nuevas muertes: una mujer alemana, un hombre alemán y una mujer británica. Todos formaban parte del grupo que se encontraba recorriendo el macizo Paine.

El delegado presidencial, José Antonio Ruiz, expresó: “Lamentablemente tenemos que informar que hay cinco personas fallecidas. Extendemos nuestras condolencias a familiares y amistades. El resto de las personas se encuentran empadronadas, por tanto, la fase de búsqueda culmina por acuerdo de la mesa del Cogrid.”

Las autoridades informaron además que ya comenzaron las gestiones con los cónsules y representantes diplomáticos para la repatriación de los cuerpos, luego de que la Fiscalía autorizara su traslado. Se priorizará la vía aérea, siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan la operación de helicópteros de la Fuerza Aérea.

Mientras tanto, se mantienen las medidas preventivas adoptadas tras la tragedia, entre ellas el cierre del macizo Paine, correspondiente a la conocida ruta “O” del circuito del Parque Nacional Torres del Paine, una de las más exigentes y populares entre los turistas que visitan la Patagonia chilena.