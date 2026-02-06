Cipolletti, Bariloche y Viedma celebran el amor con casamientos masivos

No es la primera vez que Río Negro decide celebrar el amor de esta manera. Como el año pasado, con motivo del día de los enamorados, distintas localidades vivirán un momento único en el año: casamientos masivos.

Hasta ahora, son alrededor de 30 personas las que contraerán matrimonio en Viedma, Bariloche y Cipolletti. Las parejas se animarán a dar el sí ante familiares, amigos y curiosos que se acerquen a contemplar las uniones.

En la antesala del Día de los Enamorados, en Bariloche serán unas nueve parejas las que contraerán matrimonio en el Centro Cívico barilochense el 13 de febrero. Lo harán inmersos en un increíble marco natural que convertirá a su casamiento en un recuerdo inolvidable.

El sábado 14, Cipolletti volverá a protagonizar un nuevo casamiento masivo en el Parque Rosauer, uno de los lugares más significativos de la localidad. En Viedma el lugar elegido para esta actividad será la mítica Manzana Histórica.

Casamientos masivos: todavía hay tiempo para inscribirte

El Gobierno de Río Negro contó que los interesados en sumarse a alguna de estas propuestas aún están a tiempo de anotarse en las delegaciones correspondientes del Registro Civil, que en el caso de Cipolletti se trata de la 3, ubicada en Celedonio Flores 1848 del barrio 1200 Viviendas.

Para dar lugar a la formalidad del trámite, los futuros contrayentes deberán completar y presentar una Declaración Jurada así como también el Documento de Identidad de ambos y cuatro testigos. En caso de haber contraído matrimonio anteriormente también se solicitará el Acta de Divorcio.

Cabe destacar que esta propuesta está destinada a todas y todos los rionegrinos ya que no es requisito residir en la localidad, sino que también pueden ser de otros puntos de la provincia.