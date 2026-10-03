Cipolletti tendrá una pista de atletismo de ocho carriles

Cipolletti se prepara para concretar un viejo anhelo del deporte local: una pista de atletismo reglamentaria de ocho carriles, equipada para recibir competencias nacionales e internacionales. El proyecto se desarrollará en el predio del polideportivo y comenzará una etapa clave de ejecución durante noviembre.

La obra forma parte de la apuesta municipal por ampliar la infraestructura deportiva de la ciudad. El intendente Rodrigo Buteler destacó que se trata de un proyecto esperado desde hace años y remarcó la tradición que tiene Cipolletti en el atletismo y la cantidad de deportistas que surgieron de la ciudad.

“Es un anhelo de la ciudad de toda la vida. Cipolletti, si hay algo en lo que se destaca, es en sus deportistas y sobre todo en el nivel de sus atletas”, expresó el intendente.

Una obra en etapas

Foto: Gentileza.

El secretario de Deportes, Leandro Domini, explicó que durante noviembre está previsto avanzar con los trabajos iniciales: movimientos de suelo, niveles, cañerías subterráneas, sistema de riego, iluminación y la base asfáltica de la pista.

Esa primera etapa demandará alrededor de dos meses. Una vez terminada, habrá que esperar aproximadamente 40 días para permitir el asentamiento de la superficie. Recién entonces llegará uno de los momentos decisivos: la colocación del material sintético sobre la base, que le dará a la pista su textura y color definitivos.

Una pista de alto nivel

Foto: Gentileza.

La dimensión del proyecto también aparece en sus características. Domini explicó que existen menos de 20 pistas de este tipo en el país y que buena parte de ellas cuenta con seis carriles. La de Cipolletti tendrá ocho carriles y dimensiones reglamentarias, y el objetivo es que quede homologada para competencias de alcance nacional e internacional.

Buteler vinculó el proyecto con una estrategia más amplia: generar infraestructura capaz de convertir al deporte en otro motor para atraer visitantes y eventos. En la entrevista con Río Negro señaló que la pista permitirá a Cipolletti albergar competencias de mayor envergadura.

La emoción de una atleta

Para Martina Escudero, referente del atletismo cipoleño y reciente finalista de los 800 metros en los Juegos Suramericanos, la nueva pista llega en un momento especial de su carrera.

“Este año me replanteé si seguir o no. No vivo de esto y recibir esta noticia me devolvió la identidad de deportista. Significa reapostar a mi vida como deportista”, contó.

Con la mirada puesta ahora en clasificar al Panamericano de Lima, resumió: “Tengo todo acá y ahora tengo la pista de atletismo. Estoy sumamente feliz”, le dijo a Río Negro.