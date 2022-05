«Cobra Kai» tiene quinta temporada y fecha de estreno

La quinta temporada de «Cobra Kai», la secuela de la popular trilogía de películas de los 80 «Karate Kid», en la que Ralph Macchio y William Zabka reviven sus papeles como Daniel LaRusso y Johnny Lawrenc y se transformó en un éxito mundial desde que Netflix la sumó en 2020 a su oferta de contenidos, se estrenará el próximo 9 de septiembre por la plataforma.

El anuncio se produjo ayer durante el evento «Cobra Kai: Live & Bad Ass, que fue parte de Netflix Is A Joke: The Festival en Los Ángeles». Se esperaban sorpresas durante el evento, incluyendo de Cobra Kai, pero no se esperaba que la serie fuese a presentar un teaser, ni mucho menos revelar su estreno.

La cuarta entrega de la historia concluyó con un duro momento para Johnny Lawrence (William Zabka), Daniel Larusso (Ralph Macchio) y sus alumnos, ya que el dojo Cobra Kai liderado por los despiadados John Kreese (Martin Kove) y Terry Silver (Thomas Ian Griffith) se consagró en el torneo de Karate de All-Valley. Esta situación obligó a que el Miyagi-Do de Daniel cerrara sus puertas.

Con el avance, vemos como Terry Silver toma el control de Cobra Kai para iniciar una agresiva expansión del dojo por todo el Valle. Ni Johnny ni Daniel se quedan de brazos cruzados. Johnny se une a Robby (Tanner Buchanan) para ir en busca de Miguel (Xolo Maridueña) a México. En tanto, Daniel recibe la ayuda de su antiguo enemigo ahora devenido en aliado, Chozen (Yuji Okumoto), para terminar de una vez por todas con la amenaza de Terry Silver.

Cobra Kai: del abandono en YouTube al éxito en Netflix

«Cobra Kai» estrenó en 2018 como uno de los contenidos estrella de la plataforma YouTube Premium, en la que también tuvo una segunda temporada, aunque recién tomó trascendencia global cuando Netflix adquirió la producción luego de que la red social de videos la abandonara.

Creada por Schlossberg junto a Josh Heald y Jon Hurwitz, la historia retoma más de tres décadas después los eventos de las cintas originales, la primera de ellas dirigida por el ganador del Oscar John G. Avildsen («Rocky»), centrada en la vida de Daniel, que en ese momento era un chico nuevo en una escuela suburbana de California que rápidamente se convertía en víctima de bullying por parte de Johnny Lawrence y sus amigos karatecas.

Sin figura paterna en su vida, era el conserje de su edificio, un japonés oriundo de Okinawa veterano de guerra, el icónico señor Miyagi (Pat Morita), quien lo tomaba bajo su protección y le enseñaba de la vida a través de la filosofía del karate.