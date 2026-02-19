Colegios privados: cuánto salen las cuotas de las escuelas de Neuquén y Río Negro

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, las cuotas de las escuelas privadas vuelven a quedar bajo la lupa en Neuquén y Río Negro. En un escenario económico ajustado, los colegios actualizan aranceles y el debate sobre el costo de la enseñanza privada reaparece con fuerza en ambas provincias.

En una de las instituciones relevadas, los nuevos valores rigen desde enero. El Nivel Inicial tiene una cuota de $765.000, el Nivel Primario asciende a $870.000 y el Nivel Secundario alcanza los $980.000. Para las familias con más de un hijo, se aplican montos diferenciados: dos hermanos en Inicial abonarán $1.415.250, mientras que dos en Primaria pagarán $1.609.500. En combinaciones de niveles, los valores superan el millón y medio de pesos mensuales.

En otro establecimiento de la ciudad, los aranceles comenzarán a regir desde febrero de 2026 y fueron ajustados, según se informó, en función de la inflación y los incrementos salariales docentes. Con bonificación por pronto pago (11 cuotas), los valores para el primer hijo son: Nivel Inicial (Kinder 3 y 4) $507.407; Kinder 5 $636.905; Nivel Primario $1.012.990; y Nivel Secundario $1.156.963. Desde la institución aclararon que los montos podrían modificarse durante el año según futuros acuerdos paritarios.

En otro colegio privado, la cuota mensual para Nivel Inicial y Primario en febrero de 2026 es de $814.840. Para el segundo hermano, el valor es de $774.100, mientras que para el tercero asciende a $733.360. A esto se suman costos adicionales: una cuota de materiales de $306.070, que se abona en marzo, y una cuota extraprogramática de $407.420 prevista para julio.

En un cuarto establecimiento, los nuevos aranceles rigen desde el 1 de marzo de 2026 e incluyen, en algunos casos, el valor de inglés dentro de la jornada extendida. Para Nivel Inicial, la jornada simple es de $410.000 más $45.000 en concepto de materiales, lo que lleva el total de marzo a $455.000. En jornada extendida, el total asciende a $672.000. En Nivel Primario, la jornada simple alcanza los $527.600 en marzo, mientras que la jornada extendida llega a $837.800 al incorporar el adicional de inglés.

En un colegio de General Roca se sintió un aumento anual del 127%. La cuota de $297,700 pasó a $678,240. En otra institución la cuota mensual alcanzó los $629.335 y ya adelantaron que habrá incremento en marzo.