Sociedad

Comenzó la cuenta regresiva: Confluencia de Sabores se une con la feria más grande de Neuquén, la fecha

El Jaime de Nevares se volverá a pintar de colores y música en octubre. Vuelven Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores a la capital.

Naira Torres Bel

Por Naira Torres Bel

Furor por la feria más grande de Neuquén. Foto: Cecilia Maletti

Uno de los puntos preferidos de la ciudad vuelve a ser el centro de atención con una nueva edición de la feria más grande de Neuquén. La fecha se unirá con el gran Confluencia de Sabores. Te contamos todo lo que necesitas saber.

La gran feria Neuquén Emprende ya tiene su fecha confirmada para el 10 y 11 de octubre, nuevamente en el Jaime de Nevares. Además de la feria, se podrá disfrutar ese fin de semana de la Confluencia de Sabores.

Este evento combinará ambas alternativas con 180 de emprendedores y 50 puestos gastronómicos.

Dónde será la feria más grande de Neuquén y cuáles son los colectivos que llegan hasta ahí

El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII, lindante al sector extramuros de la exunidad penitenciaria U9.

Alrededor del predio hay siete paradas de colectivo. Estas son Las línea que te dejan en inmediaciones del parque:

Por calle Entre Ríos:

  • Línea 4: conecta Villa Ceferino y Ciudad Deportiva.
  • Línea 7: conecta Cuenca XV Sector 2 y 7 de Mayo y Area centro Sur.
  • Línea 10: conecta Hibepa y Area Centro Sur.
  • Línea 11: conecta Gran Neuquén y Area Centro Este
  • Línea 27: conecta Gran Neuquen Norte y Área Centro Sur.
  • Línea 28: conecta Sapere y Valentina Rorte Rural.

Por calle Alderete:

  • Línea 5: conecta Hibepa y Confluencia Rural.
  • Línea 12: conecta Los Hornos y Mariano Moreno.
  • Línea 16: conecta Cuenca XVI Sector 8 y Mariano More.
  • Línea 25: conecta Cuenca XV y Confluencia Rural.

Por calle Arturo Illia:

  • Línea 2: conecta Sapere y Parque Industrial
  • Línea 13: conecta Hibepa y Mariano Moreno

