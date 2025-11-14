Playas tranquilas y 10 km de arena: El Cóndor afina motores para un verano con más visitantes

A sólo 20 minutos de la ciudad de Viedma, con más de 10 kilómetros de arena y con aguas cálidas se encuentra el balneario El Cóndor, un destino elegido por quienes disfrutan de la tranquilidad en medio de la naturaleza.

El verano 2025- 2026 está a la vuelta de la esquina y El Cóndor ya se pone a punto. Para los meses de diciembre, enero y febrero se proyectan competencias deportivas, ciclos culturales y fiestas populares.

“Tenemos buenas expectativas para la temporada que viene. Ya hay personas que consultan por precios y hospedaje, pero aún es temprano para hacer una estimación de la ocupación que tendremos”, dijo Sergio Rodríguez, subsecretario de Turismo de la municipalidad de Viedma y presidente del ente mixto de Promoción Turística de Viedma (EnViTur).

Según datos aportados por el funcionario la ocupación hotelera de la temporada 2024-2025 fue en promedio del 60 a 65%. “Venimos de temporadas que fueron medias complicadas por la inflación, el cambio de gobierno, el contexto económico, la perdía de competitividad que mucha gente no viajó por el país”, analizó. Pero, para este año hay mayores expectativas: “Esperamos una ocupación que ronde cerca del 80%. Hemos hecho un trabajo de promoción del destino durante todo el año. Estuvimos presente en los mercados que nos interesan y hemos estado muy presente en las redes sociales”.

El público de El Cóndor se compone de familias que buscan tranquilidad, playas amplias y extensas, donde sus hijos puedan jugar y estar seguros. También quienes buscan hacer deportes náuticos como el kitesurf. La mayoría de los turistas provienen de la provincia de Buenos Aires, también del Alto Valle y del interior de Río Negro.

“Nuestro principal mercado emisor de turistas hacia nuestro destino es el AMBA, o sea Capital Federal y hasta el centro de la provincia de Buenos Aires, que varía año a año, pero representa entre un 50 y un 55%. Después tenemos el mercado de Neuquén y Alto Valle que representa un 10% y el interior de la provincia de Río Negro que también es un 10%. Y después tenemos familias que vienen del norte de Chubut, Bahía Blanca, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Mendoza”, especificó.

El Cóndor, un verano con agenda para todos los gustos

Como toda playa patagónica El Cóndor es ventoso, pero compensa con la temperatura de sus aguas. Y la costa de enormes dimensiones permite realizar deportes de viento como windsurf, kitesurf, sandboard, carrovelismo, kitebuggy.

Como todos los veranos, en 2026 se realizará la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante y la Fiesta Nacional del Río con música, espectáculos, gastronomía y actividades culturales, dos eventos multitudinarios y gratuitos. Pero este año habrá una celebración particular: en enero se cumple el 50 aniversario de la Regata del Río Negro y para su festejo el Club Náutico La Ribera está planificando actividades.

También se podrá presenciar el torneo interprovincial de vóley, bautismos de buceo y de kayak; el evento deportivo y recreativo “El Cóndor corre” y la agenda cultural con artistas locales durante todos los fines de semana de la temporada.