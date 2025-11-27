Viajar a Brasil sin billetera: así podrán pagar los argentinos con Mercado Pago y Pix este verano 2026

La nueva función “Pagar con Pix” permitirá a los turistas argentinos usar Mercado Pago en comercios de Brasil y simplificar todos sus gastos del viaje con un solo toque desde el celular.

En la antesala de la temporada alta, cuando las búsquedas de vuelos se disparan y el mapa mental de los argentinos empieza a teñirse de azules tropicales, una novedad tecnológica promete simplificar un clásico del viaje, cómo pagar sin enredos. Este verano, los turistas podrán usar Mercado Pago para abonar compras en Brasil a través de Pix, el sistema de pagos instantáneos más popular del país vecino.

La funcionalidad se habilitará de manera progresiva y permitirá pagar en reales usando el saldo en pesos disponible en la cuenta digital. Sin tarjetas, sin efectivo, sin esa pequeña odisea de encontrar un lugar confiable para cambiar divisas. Todo desde la misma aplicación que millones de argentinos abren cada día.

La escena será familiar para quienes ya usan el QR en Argentina: el viajero ingresa a la app, selecciona Pagar con Pix, escanea el código o ingresa la chave del comercio, y el sistema muestra el valor de la compra en reales y su equivalente en pesos. Un toque final y el pago se acredita al instante.

La integración no es menor. Pix está presente en supermercados, bares de playa, ferias artesanales, transporte, kioscos y pequeños comercios. Es una herramienta cotidiana en Brasil, tan expandida como el QR en ciudades argentinas. Esta interoperabilidad amplía las posibilidades de uso desde el desayuno frente al mar hasta la compra de una excursión en pleno Morro de São Paulo.

Un verano con más argentinos cruzando la frontera

La movida llega en un momento en que Brasil vuelve a estar entre los destinos más elegidos por los argentinos. Según Embratur, más de 2,9 millones de turistas nacionales viajaron al país vecino entre enero y octubre de este año, un 85% más que en 2024. Y la tendencia no frena: se proyecta un aumento del 31,6% en vuelos entre ambos países para la temporada 2025/26.

“Era una funcionalidad muy requerida, explicó Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago en Hispanoamérica, porque Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos”.

El lanzamiento forma parte de una estrategia regional que ya permite, por ejemplo, que los turistas argentinos paguen en Uruguay con la app, o que los visitantes brasileños usen Pix en comercios argentinos que cobran con terminales Point Smart.

Cómo funciona: paso a paso

El proceso es simple, casi intuitivo, pensado para que el viaje fluya sin trámites ni búsquedas de cajeros:

Abrir Mercado Pago y elegir el QR de la pantalla principal o el botón Pagar con Pix.

Escanear el código QR del comercio o ingresar la chave Pix.

Ver el monto en reales y su conversión automática a pesos.

Confirmar y pagar. La operación se debita en segundos.

Además de la comodidad, la herramienta permite llevar un registro detallado de gastos, algo que muchos viajeros agradecen cuando el presupuesto empieza a mezclarse con las caipirinhas de la playa.

Un verano más simple

La posibilidad de viajar liviano, sin dólares, sin tarjetas y sin la ansiedad del tipo de cambio, puede convertirse en una aliada silenciosa de la temporada. Un pequeño detalle tecnológico que, en la experiencia del viaje, ordena y simplifica más de lo que parece.