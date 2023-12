Cómo es ELT, el telescopio óptico más grande del mundo que se construye en Chile

El Extremely Large Telescope (ELT), como su nombre lo indica, es el primer telescopio extremadamente grande que comenzará a operar en la Tierra. La comunidad astronómica tiene puesta allí su mirada y el avance de su instalación en la cima de Cerro Armazones en el desierto de Atacama de Chile.

Se estima que la construcción liderada por el European Southern Observatory (ESO) y llevada a cabo por decenas de empresas de todo el mundo se completará en 2028. Una vez en funcionamiento, promete responder muchas de las preguntas más importantes sobre el universo.

¿Cómo es ELT?

El telescopio tiene un espejo primario de 39 metros, lo que se convertirá en la superficie reflectante más grande del mundo. En este sentido, el diámetro es crucial, dado que cuanto mayor es, mayor es el área colectora de fotones. Es decir, que va a tener mayor capacidad para ver objetos débiles, como galaxias muy lejanas u objetos minúsculos que no podemos estudiar de otra forma.

De hecho, su cámara del ELT tendrá una resolución seis veces mejor que la del Telescopio Espacial James Webb, la hazaña que ha cautivado al mundo científico el último año.

Por otro lado, el ELT contendrá cuatro espectrógrafos, instrumentos que dispersan la luz en sus colores constituyentes, “muy parecido al icónico prisma de la portada del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd”, explica EarthSky.

Según ESO, se tratará del “ojo más grande del mundo para observar el cielo. Además de este tamaño incomparable, el ELT estará equipado con una gama de instrumentos de última generación, diseñados para cubrir una amplia gama de posibilidades científicas. El salto adelante con el ELT puede conducir a un cambio de paradigma en nuestra percepción del Universo, tal como lo hizo el telescopio de Galileo hace 400 años”.

¿Por qué necesitamos un telescopio de estas características?

La sensibilidad de sus instrumentos le permitirá fotografiar algunas de las primeras galaxias formadas, cuya luz ha viajado durante 13 mil millones de años para llegar a nuestro planeta. En efecto, estas observaciones de objetos tan distantes pueden permitirnos perfeccionar nuestra comprensión del universo.

¿Por qué en Chile?

Según Turismo Astronómico de Chile, la decisión acerca de la ubicación de ELT “está basada en una exhaustiva investigación meteorológica comparativa, que ha durado varios años”. Comenzó en 2010 cuando el Consejo de ESO recibió un informe preliminar con las principales conclusiones del Comité Asesor para la Selección del Emplazamiento. Los lugares examinados fueron Armazones, Ventarrones, Tolonchar y Vizcachas en Chile, y La Palma en España, ya que tienen muy buenas condiciones para la observación astronómica, y se eligió el definitivo por las más de 300 noches despejadas al año que la caracterizan.

¿Para qué servirá ELT?

A través de todos sus instrumentos, como HARMONI, METIS, ANDES, entre otras construidas por distintas empresas, el enorme telescopio terrestre estudiará agujeros negros, galaxias, materia oscura, exoplanetas, estrellas y promete ayudar a responder algunas de las preguntas más importantes de la cosmología y la física.

“También puede ofrecer una respuesta a la pregunta más fundamental de todas: ¿Estamos solos en el universo? Se espera que el ELT sea el primer telescopio en rastrear exoplanetas similares a la Tierra . Estos son planetas que orbitan alrededor de otras estrellas pero que tienen una masa, órbita y proximidad a su anfitrión similar a la de la Tierra”, según EarthSky.

“Dado que el coste de construcción del ELT asciende a 1.450 millones de euros (1.580 millones de dólares), algunos cuestionan el valor del proyecto. Pero la astronomía tiene una importancia que se remonta a milenios y trasciende culturas y fronteras nacionales. Sólo mirando más allá de nuestro sistema solar podremos obtener una perspectiva más allá del aquí y ahora.

La conversación”, expuso Derryck Telford Reid, profesor de Física en la Universidad Heriot-Watt, Escocia, en The Conversation.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN