Visita del papa León XIV: Axel Kicillof convoca a las provincias a la misa en Luján y alista un megaoperativo de seguridad

En el tramo final de la cuenta regresiva para la llegada de León XIV a la Argentina, el gobernador Axel Kicillof busca transformar la misa de cierre en Luján en una demostración de volumen político e institucional. El Ejecutivo bonaerense remitió convocatorias personalizadas a todos los gobernadores del país y montó un operativo de seguridad sin precedentes para la celebración del próximo miércoles 11 de noviembre a las 10:00.

Será la última parada del Pontífice en el país antes de partir hacia Lima, Perú, en lo que representa la primera visita de un Santo Padre a suelo argentino en casi 40 años.

Convite por WhatsApp: los gobernadores que confirmaron su presencia a en Luján

Según La Nación, la convocatoria formal salió desde la oficina privada del gobernador, pero Kicillof apuró las gestiones a través del grupo de WhatsApp que comparte con los mandatarios provinciales. Desde La Plata insisten en que acatan el pedido de la Iglesia de despartidizar las actividades religiosos; sin embargo, la postal junto a los líderes provinciales le permitirá al bonaerense exponer musculatura política y aceitar su construcción federal.

Entre los primeros en responder el llamado estuvo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien confirmó su asistencia para integrar la comitiva oficial frente a la Basílica de la patrona argentina.

El Gobierno nacional no se quedará afuera del evento de cierre. La delegación enviada por la administración libertaria estará encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, secundado por el canciller Pablo Quirno, el secretario de Prensa, Fabián Fernández, y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

En paralelo, Kicillof abrió el abanico a exgobernadores de la provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli y María Eugenia Vidal recibieron sus notificaciones en las últimas horas. En el caso de la dirigenta del PRO, declinó la invitación a Luján y optó por asistir únicamente a la misa del lunes en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La jugada bonaerense genera un claro contrapunto con la Casa Rosada: mientras Javier Milei concentrará su instancia protocolar el domingo en el Palacio Libertad, Kicillof ofrecerá una vidriera amplia para intendentes, legisladores y dirigentes de todos los colores políticos.

El operativo en Luján: 11.365 efectivos y cápsula especial

Para manejar la masividad y garantizar la seguridad de la multitud que llegará a la ciudad bonaerense, el Ministerio de Seguridad provincial diseñó un despliegue escalonado que coordinará con la Guardia Suiza Pontificia y las fuerzas federales.

La radiografía del dispositivo de seguridad: