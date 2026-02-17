Cómo funciona la IA que monitorea cóndores, gatos monteses, choiques y maras en Neuquén

La inteligencia artificial llegó a Neuquén con un propósito claro: monitorear la presencia y comportamiento de especies silvestres emblemáticas de la provincia como el cóndor andino, el gato montés, el choique y la mara, esta última considerada en situación de vulnerabilidad.

El proyecto, denominado Fauna Lab, forma parte de un conjunto de políticas públicas que combinan la conservación, el uso de tecnología avanzada y la investigación para proteger la biodiversidad neuquina. En total, la provincia instaló 70 cámaras de monitoreo ambiental en puntos estratégicos del territorio, desde Junín de los Andes hasta otras zonas clave para la fauna local.

El sistema de monitoreo se compone de cámaras de alta definición y domos de observación directa, todos interconectados con sofisticados sistemas de información geográfica. Estos están respaldados por un flujo constante de datos y un equipo operativo altamente capacitado.

Según informaron, se utiliza tecnología avanzada como YOLO, un agente de Inteligencia Artificial (IA) y el modelo Gemini, para identificar especies y analizar características como simetría, apariencia y colores. Estos equipos innovadores son esenciales para obtener información precisa y mejorar la protección de la biodiversidad.

«Las cámaras son infrarrojas, transmiten las 24 horas en tiempo real, y graban y guardan movimientos. Se suman cámaras trampas que recogen información cada 7 días. Esto trabaja con un sistema de IA que toma patrones de animales, lo que nos permite determinar si es el mismo animal que lo vemos en distintos lugares”, relató el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos.

El director del área aseguró que “es la única manera de tener datos reales para tomar decisiones acertadas a la hora de realizar planes de manejo, tanto de especies de fauna como ambientales”.

Lagos señaló que las cámaras están conectadas a un centro de monitoreo en Neuquén capital. «Además, tenemos cámaras trampa, que se utilizan para hacer estudios en zonas puntuales de Fauna. Están en Junín de los Andes, Alicurá, en el norte, donde estamos monitoreando algunos cóndores, y gato montés”, explicó el director provincial de Fauna.

Además, precisó: “En la zona centro estamos monitoreando el choique y la mara, que es una de las especies en peligro”. La mara, una de las especies emblemáticas de la estepa patagónica, se encuentra considerada en situación de vulnerabilidad, por lo que el monitoreo resulta fundamental para evaluar su estado poblacional y diseñar estrategias de protección.

La instalación y modernización de estos equipos forman parte de una estrategia que busca cuidar la biodiversidad de manera más eficaz. El objetivo es proteger especies emblemáticas y, al mismo tiempo, preservar el equilibrio de los ecosistemas que sostienen la vida y permiten un desarrollo verdaderamente sostenible.

