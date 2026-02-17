Incendio en Los Alerces: declararon “contenido” el fuego tras meses de pelea y miles de hectáreas arrasadas

Brigadistas trabajaron durante más de dos meses en el parque nacional Los Alerces. Foto: archivo.

La Agencia Federal de Emergencias confirmó que el incendio en el parque nacional Los Alerces fue declarado “contenido” tras más de dos meses de trabajo y más de 16 mil hectáreas afectadas en Chubut. El operativo continúa con monitoreo activo ante riesgo de nuevos focos.

Según el parte oficial, el despliegue se mantendrá para evitar reactivaciones. Las autoridades advirtieron que la situación podría modificarse si cambian las condiciones meteorológicas.

Incendio en Chubut: qué significa que el fuego esté “contenido” y por qué sigue el monitoreo

“Las tareas coordinadas en el marco del Comando Unificado junto a la Administración de Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, permitieron consolidar el perímetro y detener el avance del fuego, en un operativo de alta complejidad”, señala el informe difundido.

Desde la Agencia Federal de Emergencias detallaron que la baja de temperatura, las lluvias y nevadas registradas en los últimos días favorecieron el control. El incendio se inició hace más de dos meses y demandó un operativo sostenido en la zona cordillerana.

Riesgo de incendios y cifras que preocupan en Chubut

El Servicio Nacional del Manejo del Fuego informó que persiste el riesgo de incendios en el área. “Agradecemos a los brigadistas, bomberos y equipos desplegados que luchan contra el fuego”, manifestaron.

El operativo incluyó personal de la Administración de Parques Nacionales y equipos provinciales. Foto: archivo.

En total trabajaron 473 personas, 329 de línea y 144 de apoyo. En la provincia de Chubut se perdieron más de 50 mil hectáreas por distintos focos, de acuerdo con los datos oficiales.

El despliegue continuará en el parque nacional Los Alerces con guardias, recorridas y vigilancia aérea. Las autoridades mantienen activo el operativo ante posibles cambios en el clima.