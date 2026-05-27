Sociedad

Cómo hacer rollitos de pollo rellenos en pocos minutos

Por su practicidad y sabor, los rollitos de pollo siguen siendo una de las recetas más elegidas para las comidas familiares rápidas y caseras.

Por Redacción

Rollitos de pollo. Foto ilustrativa.

Los rollitos de pollo son una opción simple, rendidora y muy versátil para quienes buscan una comida casera sin pasar horas en la cocina. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, esta receta se convierte en una gran alternativa para el almuerzo o la cena, acompañada por ensaladas, puré o papas al horno.

Además, se pueden adaptar fácilmente con distintos rellenos y condimentos, según lo que haya disponible en casa.

Ingredientes

  • 4 supremas de pollo finas
  • 150 gramos de jamón
  • 150 gramos de queso
  • 1 zanahoria rallada (opcional)
  • Mostaza o queso crema, a gusto
  • Sal y pimienta
  • Orégano o provenzal
  • Aceite de oliva
  • Palillos o hilo de cocina

Paso a paso

  1. Extender las supremas de pollo sobre una tabla y salpimentar.
  2. Untar con un poco de mostaza o queso crema.
  3. Colocar encima el jamón, el queso y la zanahoria rallada.
  4. Enrollar cuidadosamente y sujetar con palillos.
  5. Dorar los rollitos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva.
  6. Luego terminar la cocción en horno medio durante 15 a 20 minutos.

Opciones para acompañar

  • Ensalada fresca
  • Puré de papas
  • Arroz blanco
  • Vegetales salteados
  • Papas rústicas al horno

La receta permite aprovechar ingredientes básicos y también sumar variantes como espinaca, morrones o panceta. Incluso se pueden preparar con anticipación y recalentar al momento de servir.


