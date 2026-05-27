Cómo hacer rollitos de pollo rellenos en pocos minutos
Por su practicidad y sabor, los rollitos de pollo siguen siendo una de las recetas más elegidas para las comidas familiares rápidas y caseras.
Los rollitos de pollo son una opción simple, rendidora y muy versátil para quienes buscan una comida casera sin pasar horas en la cocina. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, esta receta se convierte en una gran alternativa para el almuerzo o la cena, acompañada por ensaladas, puré o papas al horno.
Además, se pueden adaptar fácilmente con distintos rellenos y condimentos, según lo que haya disponible en casa.
Ingredientes
- 4 supremas de pollo finas
- 150 gramos de jamón
- 150 gramos de queso
- 1 zanahoria rallada (opcional)
- Mostaza o queso crema, a gusto
- Sal y pimienta
- Orégano o provenzal
- Aceite de oliva
- Palillos o hilo de cocina
Paso a paso
- Extender las supremas de pollo sobre una tabla y salpimentar.
- Untar con un poco de mostaza o queso crema.
- Colocar encima el jamón, el queso y la zanahoria rallada.
- Enrollar cuidadosamente y sujetar con palillos.
- Dorar los rollitos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva.
- Luego terminar la cocción en horno medio durante 15 a 20 minutos.
Opciones para acompañar
- Ensalada fresca
- Puré de papas
- Arroz blanco
- Vegetales salteados
- Papas rústicas al horno
La receta permite aprovechar ingredientes básicos y también sumar variantes como espinaca, morrones o panceta. Incluso se pueden preparar con anticipación y recalentar al momento de servir.
Comentarios