¡Todo listo para la Fiesta de la Manzana 2026! A qué hora empiezan los shows este viernes 20, sábado 21 y domingo 22
El predio de la Fiesta de la Manzana 2026 ya está preparado para recibir este fin de semana al público que llegará a Roca para vivir tres noches de mucha música con YSY-A, Damas Gratis, Lali Espósito y muchos otros artistas. Habrá tres escenarios adaptados para todas las edades y desde la organización confirmaron los horarios.
Finalmente este 20, 21 y 22 de febrero se llevará a cabo uno de los festivales más esperados de Roca. La Fiesta de la Manzana 2026 llega con una nueva edición llena de propuestas innovadoras e invitados especiales.
Durante los tres días habrá distintos shows adaptados a los gustos de los visitantes, desde los más grandes a los más chicos y para que no te pierdas nada, te contamos a qué hora empiezan los shows.
Fiesta de la Manzana 2025: horarios por escenario
Desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2026 anticiparon cuáles serán los horarios en los que empezarán las propuestas culturales y musicales.
Es necesario aclarar que en el predio municipal habrán tres escenarios y todos tendrás diferentes horas de inicio:
- Escenario mayor Carlos Soria: en este tocarán Neo Pistea, YSY A, Damas Gratis, Emanero, Lali Espósito, Cazzu y algunos artistas locales/regionales. Está previsto que los shows comiencen aproximadamente a las 20.
Día 1:
20.30 Kala Rivero (trap)
21.30 La Estafa Dub (rock);
23.00 Neo Pistea
00.30 Ysy A.
Día 2:
20:50 Álamo Plateado (cumbia colombiana)
21.30 Piel de León (cumbia Santafesina)
23:10 Emanero
00:40 Damas Gratis.
Día 3
20.30 La Forma del Aire (rock/pop)
21.55 Cazzu
23:25 Lali
- Escenario regional «Nuestros Artistas»: este se ubicará en la globa cerca del parque de diversiones y como su nombre lo indica, tocarán músicos de la región. Se estima que durante los tres días los shows comiencen a partir de las 20.
Día 1:
20.30 Latido de mujeres (Danza Folklórica)
21:00 Alter Ego (Rock)
21.50 Terrafonía (Folklore Solista)
22.35 La Sacha Sonkoy (Guaracha)
23.30 Parranderos (Chamamé)
00.30 Tu Mambo (Cuarteto)
Día 2
20.30 Simbiosis en movimiento – Danza IUPA
21.00 Tango Austral – Tango/Piazzola
21.55 Tralihue – Malambo Fantasía
22.40 Linaje – Folklore Tradicional
23.30 Peñeros – Folklore
00.35 Disfruto – Cuarteto
Día 3
20.30 Delta Crew – Danza Urbana
21.00 Por Demás – Rock
21.50 Leandro Rodríguez – Tango
22.45 Miguelito de la Gente – Chamamé
23.30 La Drim – Reggae/Ska
00.35 Kantores de Tierra Adentro – Folklore Tradicional
- Escenario de la producción + infancias: este se ubica cerca de la globa regional y precisaron que comenzarán todos los días a partir de las 19.30.
Además habrá espacio institucional – municipal con los siguientes horarios:
- Estatua viviente, las tres jornadas de 20 a 23 hs
- Zancos y malabares, las tres jornadas de 20 a 23 hs
- Títeres El Biombo, solo viernes a partir 21 hs
Fiesta de la Manzana 2026: cuánto salen las entradas
Los primeros dos días, las entradas mantendrán el mismo precios, pero para el domingo 22 los accesos tendrán un precio más elevado. De manera que los valores serán los siguientes:
- Viernes 20 y sábado 21:
Campo Full $45.000
Campo Plus $40.000
Tribuna Plus $20.000
Menores de 5 años no pagan
- Domingo 22 de febrero:
Campo Full $55.000
Campo Plus $50.000
Tribuna Plus $25.000
Menores de 5 años no pagan
En tanto por las tarifas por buenos contribuyentes, tendrán un límite de dos accesos por día y los valores serán las siguientes:
- Viernes 20 y sábado 21:
Campo Full $36.000
Campo Plus $32.000
Tribuna Plus $16.000
Menores de 5 años no pagan
- Domingo 22 de febrero:
Campo Full $44.000
Campo Plus $40.000
Tribuna Plus $20.000
Menores de 5 años no pagan
