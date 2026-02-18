¡Todo listo para la Fiesta de la Manzana 2026! A qué hora empiezan los shows este viernes 20, sábado 21 y domingo 22

Finalmente este 20, 21 y 22 de febrero se llevará a cabo uno de los festivales más esperados de Roca. La Fiesta de la Manzana 2026 llega con una nueva edición llena de propuestas innovadoras e invitados especiales.

Durante los tres días habrá distintos shows adaptados a los gustos de los visitantes, desde los más grandes a los más chicos y para que no te pierdas nada, te contamos a qué hora empiezan los shows.

Fiesta de la Manzana 2025: horarios por escenario

Desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2026 anticiparon cuáles serán los horarios en los que empezarán las propuestas culturales y musicales.

Es necesario aclarar que en el predio municipal habrán tres escenarios y todos tendrás diferentes horas de inicio:

Escenario mayor Carlos Soria: en este tocarán Neo Pistea, YSY A, Damas Gratis, Emanero, Lali Espósito, Cazzu y algunos artistas locales/regionales. Está previsto que los shows comiencen aproximadamente a las 20.

Día 1:

20.30 Kala Rivero (trap)

21.30 La Estafa Dub (rock);

23.00 Neo Pistea

00.30 Ysy A.

Día 2:

20:50 Álamo Plateado (cumbia colombiana)

21.30 Piel de León (cumbia Santafesina)

23:10 Emanero

00:40 Damas Gratis.

Día 3

20.30 La Forma del Aire (rock/pop)

21.55 Cazzu

23:25 Lali

Escenario regional «Nuestros Artistas»: este se ubicará en la globa cerca del parque de diversiones y como su nombre lo indica, tocarán músicos de la región. Se estima que durante los tres días los shows comiencen a partir de las 20.

Día 1:

20.30 Latido de mujeres (Danza Folklórica)

21:00 Alter Ego (Rock)

21.50 Terrafonía (Folklore Solista)

22.35 La Sacha Sonkoy (Guaracha)

23.30 Parranderos (Chamamé)

00.30 Tu Mambo (Cuarteto)

Día 2

20.30 Simbiosis en movimiento – Danza IUPA

21.00 Tango Austral – Tango/Piazzola

21.55 Tralihue – Malambo Fantasía

22.40 Linaje – Folklore Tradicional

23.30 Peñeros – Folklore

00.35 Disfruto – Cuarteto

Día 3

20.30 Delta Crew – Danza Urbana

21.00 Por Demás – Rock

21.50 Leandro Rodríguez – Tango

22.45 Miguelito de la Gente – Chamamé

23.30 La Drim – Reggae/Ska

00.35 Kantores de Tierra Adentro – Folklore Tradicional

Escenario de la producción + infancias: este se ubica cerca de la globa regional y precisaron que comenzarán todos los días a partir de las 19.30.

Además habrá espacio institucional – municipal con los siguientes horarios:

Estatua viviente, las tres jornadas de 20 a 23 hs

Zancos y malabares, las tres jornadas de 20 a 23 hs

Títeres El Biombo, solo viernes a partir 21 hs

Fiesta de la Manzana 2026: cuánto salen las entradas

Los primeros dos días, las entradas mantendrán el mismo precios, pero para el domingo 22 los accesos tendrán un precio más elevado. De manera que los valores serán los siguientes:

Viernes 20 y sábado 21:

Campo Full $45.000

Campo Plus $40.000

Tribuna Plus $20.000

Menores de 5 años no pagan

Campo Full $45.000 Campo Plus $40.000 Tribuna Plus $20.000 Menores de 5 años no pagan Domingo 22 de febrero:

Campo Full $55.000

Campo Plus $50.000

Tribuna Plus $25.000

Menores de 5 años no pagan

En tanto por las tarifas por buenos contribuyentes, tendrán un límite de dos accesos por día y los valores serán las siguientes: