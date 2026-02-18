ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

¡Todo listo para la Fiesta de la Manzana 2026! A qué hora empiezan los shows este viernes 20, sábado 21 y domingo 22

El predio de la Fiesta de la Manzana 2026 ya está preparado para recibir este fin de semana al público que llegará a Roca para vivir tres noches de mucha música con YSY-A, Damas Gratis, Lali Espósito y muchos otros artistas. Habrá tres escenarios adaptados para todas las edades y desde la organización confirmaron los horarios.

Keila Giles

Horarios confirmados en la Fiesta de la Manzana 2026. Foto: Flor Salto

Finalmente este 20, 21 y 22 de febrero se llevará a cabo uno de los festivales más esperados de Roca. La Fiesta de la Manzana 2026 llega con una nueva edición llena de propuestas innovadoras e invitados especiales.

Durante los tres días habrá distintos shows adaptados a los gustos de los visitantes, desde los más grandes a los más chicos y para que no te pierdas nada, te contamos a qué hora empiezan los shows.

Fiesta de la Manzana 2025: horarios por escenario

Desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2026 anticiparon cuáles serán los horarios en los que empezarán las propuestas culturales y musicales.

Es necesario aclarar que en el predio municipal habrán tres escenarios y todos tendrás diferentes horas de inicio:

  • Escenario mayor Carlos Soria: en este tocarán Neo Pistea, YSY A, Damas Gratis, Emanero, Lali Espósito, Cazzu y algunos artistas locales/regionales. Está previsto que los shows comiencen aproximadamente a las 20.
    Día 1:
    20.30 Kala Rivero (trap)
    21.30 La Estafa Dub (rock);
    23.00 Neo Pistea
    00.30 Ysy A.
    Día 2:
    20:50 Álamo Plateado (cumbia colombiana)
    21.30 Piel de León (cumbia Santafesina)
    23:10 Emanero
    00:40 Damas Gratis.
    Día 3
    20.30 La Forma del Aire (rock/pop)
    21.55 Cazzu
    23:25 Lali
  • Escenario regional «Nuestros Artistas»: este se ubicará en la globa cerca del parque de diversiones y como su nombre lo indica, tocarán músicos de la región. Se estima que durante los tres días los shows comiencen a partir de las 20.
    Día 1:
    20.30 Latido de mujeres (Danza Folklórica)
    21:00 Alter Ego (Rock)
    21.50 Terrafonía (Folklore Solista)
    22.35 La Sacha Sonkoy (Guaracha)
    23.30 Parranderos (Chamamé)
    00.30 Tu Mambo (Cuarteto)
    Día 2
    20.30 Simbiosis en movimiento – Danza IUPA
    21.00 Tango Austral – Tango/Piazzola
    21.55 Tralihue – Malambo Fantasía
    22.40 Linaje – Folklore Tradicional
    23.30 Peñeros – Folklore
    00.35 Disfruto – Cuarteto
    Día 3
    20.30 Delta Crew – Danza Urbana
    21.00 Por Demás – Rock
    21.50 Leandro Rodríguez – Tango
    22.45 Miguelito de la Gente – Chamamé
    23.30 La Drim – Reggae/Ska
    00.35 Kantores de Tierra Adentro – Folklore Tradicional
  • Escenario de la producción + infancias: este se ubica cerca de la globa regional y precisaron que comenzarán todos los días a partir de las 19.30.

Además habrá espacio institucional – municipal con los siguientes horarios:

  • Estatua viviente, las tres jornadas de 20 a 23 hs
  • Zancos y malabares, las tres jornadas de 20 a 23 hs
  • Títeres El Biombo, solo viernes a partir 21 hs

Fiesta de la Manzana 2026: cuánto salen las entradas

Los primeros dos días, las entradas mantendrán el mismo precios, pero para el domingo 22 los accesos tendrán un precio más elevado. De manera que los valores serán los siguientes:

  • Viernes 20 y sábado 21:
    Campo Full $45.000
    Campo Plus $40.000
    Tribuna Plus $20.000
    Menores de 5 años no pagan
  • Domingo 22 de febrero:
    Campo Full $55.000
    Campo Plus $50.000
    Tribuna Plus $25.000
    Menores de 5 años no pagan

En tanto por las tarifas por buenos contribuyentes, tendrán un límite de dos accesos por día y los valores serán las siguientes:

  • Viernes 20 y sábado 21:
    Campo Full $36.000
    Campo Plus $32.000
    Tribuna Plus $16.000
    Menores de 5 años no pagan
  • Domingo 22 de febrero:
    Campo Full $44.000
    Campo Plus $40.000
    Tribuna Plus $20.000
    Menores de 5 años no pagan

