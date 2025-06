Cómo se vive en la Manzana 287, de Bariloche, donde una joven murió en un incendio

Una joven de 23 años murió ayer por la tarde cuando su casa en la manzana 287 del barrio 2 de Abril quedó en vuelta en llamas. Los vecinos escucharon sus gritos pidiendo ayuda, pero el fuego avanzó rápidamente y no les dio tiempo a nada. Los bomberos no lograron entrar al sector debido a un único acceso angosto y extendieron la manguera hasta donde pudieron para largar agua. El fuego consumió tres casas. No fue el único caso. En 2021 un hombre de 47 años murió al quedar atrapado en el incendio de su casilla de madera. La causa habría sido la salamandra.

Unas 150 familias viven en ese sector desde 2020. «No podía seguir alquilando. Me aumentaban el alquiler a 300 mil pesos y, comprar este terreno era la única posibilidad. Era una casita precaria con piso de tierra, pero compré para progresar«, advirtió Cristóbal, uno de los vecinos que perdió su casa e intentó socorrer a la joven que murió, al tiempo que se mira sus manos quemadas.

El incendio y el día después. Foto: Chino Leiva

Las tres familias damnificadas por el incendio permanecen en la salón del Centro Integrador Comunitario del barrio 2 de Abril, a pocos metros de donde se produjo la tragedia.

Verónica Cierpes, presidenta de la junta vecinal, contó que ese sector era un espacio verde «por donde pasaban las cloacas y los caños de los servicios esenciales del barrio. Por una cuestión de necesidad, se fueron asentando familias del mismo barrio o gente que llegaba de otros lugares. Están como en un pozo. Pero nunca se urbanizó el lugar con todo lo que eso implica».

Las familias que perdieron sus casas deben empezar de nuevo. Foto: Chino Leiba

Cierpes describió que las viviendas son sumamente precarias: construcciones de madera, con piso de tierra y se calefaccionan con leña y garrafas. «Si miras, los techos son de nylon y muchos colocan gomas arriba para que no se vuelen. Hay solo una entrada y salida para autos pequeños. Los bomberos no pudieron entrar», comentó la dirigente vecinal y agregó que hay «varias personas con problemas oncológicos y que se hacen diálisis. Preocupa mucho la situación».

Ayer por la tarde, Guadalupe Díaz, de 22 años, perdió su casa. «De pronto, el hermano de mi novio nos grita que salgamos de la casa. Vimos que el fuego ya estaba prendido en una de las casas y una chica gritaba que su hermana estaba adentro. Intentamos entrar pero ya estaba prendido en llamas. Le gritamos que saliera», comentó la joven de Misiones que llegó en septiembre del año pasado a Bariloche.

Las tres familias permanecen en el Centro Integrador Comunitario. Foto: Chino Leiva

El fuego se propagó a su casa y luego, a la de su cuñada. «Fue el único terreno que pudimos conseguir barato y lo compramos. Como pudimos, levantamos nuestra casa. Sabíamos los riesgos, pero no teníamos otra opción«, advirtió la muchacha. «Perdimos todo -agregó-, mi marido es albañil y perdió sus herramientas. Pero de última, eso es material. Me indigna esa niña que murió quemada».

Cristóbal agregó: «Queríamos cargar tachos con agua y no había suficiente presión. Mi casa quedó hecha cenizas. Lo más doloroso fue que no pudimos sacar a esta chica. Lo intentamos, pero no pudimos».