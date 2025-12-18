Compras navideñas: el BPN ofrece promociones exclusivas en más de 1700 locales de Neuquén

El BPN activó una campaña especial de fin de año con foco en el consumo local. Foto: Neuquén Informa.

El cierre del año llega con un incentivo directo para las compras en Neuquén. El Banco Provincia del Neuquén (BPN) puso en marcha una campaña especial por Navidad y Año Nuevo, con opciones de financiación sin interés para compras en varios rubros.

Hasta qué día estará vigente la promoción del BPN en Neuquén

Según informó el gobierno de la provincia, la campaña permitirá acceder a distintas modalidades de pago sin costo financiero, de acuerdo al tipo de tarjeta utilizada por cada cliente.

La iniciativa se extenderá hasta el miércoles 24 inclusive, en coincidencia con los días previos a las celebraciones de fin de año.

Así, quienes abonen con la tarjeta de Crédito Confiable del BPN podrán financiar sus compras en hasta seis cuotas sin interés, mientras que las tarjetas Visa y Mastercard emitidas por BPN S.A. ofrecen hasta tres cuotas sin interés.

Además, la propuesta incluye una amplia variedad de rubros vinculados al consumo típico de esta época, con el objetivo de facilitar las compras navideñas y acompañar la actividad comercial regional.

Cientos de comercios se sumaron a la propuesta: qué rubros participan

Entre los sectores adheridos, el gobierno informó que se encuentran: «indumentaria y calzado, electrónica y computación, juguetería, regalería, vinotecas, salud y belleza, deportes, librerías y neumáticos, entre otros».

De acuerdo a lo detallado, son más de 1700 los locales que participan en toda la provincia, fortaleciendo la presencia de comercios locales y provinciales.

Por último, el listado completo de comercios adheridos y las condiciones de la promoción pueden consultarse en el sitio oficial del BPN, dentro de la sección Club de Beneficios, donde también se informa sobre otras acciones vigentes.