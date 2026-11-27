En la primera etapa de las 1000 Millas y con una jornada que superó los 30 grados, la competencia se inició a las 7 desde el hotel Llao Llao rumbo a Circuito Chico. Continuó por Circunvalación, Dina Huapi, Villa La Angostura, Siete Lagos, Paso Cardenal Samore, Villa La Angostura, Villa Llanquín y Los Juncos. El evento terminó a las 19.

Al final del día los resultados parciales arrojaron las primeras cinco posiciones: el piloto Alejandro López, con un Delage DMS de 1927, Daniel Erejomovich, con un Hudson Super Six de 1926, Manuel Eliçabe, con un Bernabé BMW 328 de 1938, Marcelo Kalciyan, con un Delahaye 135 C Le Mans de 1937 y Margarita Tonconogy, con un Bugatti T38 de 1927.

En esta nueva edición, la competencia recibió 120 autos, con la participación de tripulaciones provenientes de Europa, Estados Unidos, Chile y Uruguay. El parque automotor reúne marcas de autos sport clásicos históricos como Bugatti, Hudson, Delage, Delahaye y Morgan, junto a exponentes más contemporáneos de la talla de Mercedes-Benz, Jaguar, Aston Martin, MG, BMW, Austin Healey, Triumph, Ferrari, Alfa Romeo, Porsche y Lancia, entre otros.

Las 1000 Millas arranca la segunda etapa. Foto: gentileza

«Las 1000 Millas Sport se han consolidado como la competencia de autos clásicos sport más importante del continente americano, no solo por la calidad inigualable de los 120 vehículos y las tripulaciones internacionales que nos acompañan, sino por la camaradería y el espíritu deportivo que se vive en cada kilómetro”, destacó Fernando Briones, presidente del Club de Automóviles Sport (CAS) y director general de las 1000 Millas Sport.

Este viernes, la competencia también arrancó a las 7 desde el Llao Llao y el recorrido prevé una vez más Villa La Angostura, Siete Lagos, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Alicurá, Confluencia y Villa Llanquín.

Al finalizar la competencia, el sábado se llevará a cabo el clásico Lake Party, en Puerto Spiegel sobre el lago Moreno, donde se realizará un «concurso de elegancia» y luego, está prevista la cena de gala para premiar a los ganadores generales y por categorías. También se llevará a cabo el tradicional remate solidario, a beneficio del Banco de Alimentos y a distintas organizaciones locales, como Fundación Challenge, Puentes de Luz y Fundación Cruzada Patagónica.