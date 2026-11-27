Patricia Bullrich fue clave para la sanción de la eliminación de las PASO en el Senado.-

La sanción de la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Senado abrió un nuevo escenario político y financiero para el Gobierno de Javier Milei, de cara al calendario electoral 2027.

En su columna económica de este viernes 27 de noviembre 2026, el analista Pablo Wende evaluó en RÍO NEGRO RADIO que eliminar la instancia de agosto le otorga al equipo económico un horizonte más amplio para sostener la estabilidad cambiaria, evita el riesgo de un «mensaje de castigo» en las urnas como ocurrió en 2019 y expone el respaldo clave de gobernadores del interior interesados en inversiones como el RIGI, la minería y la energía.

De acuerdo con el análisis realizado por Pablo Wende durante su habitual columna radial y con los registros oficiales de la votación en la Cámara alta, donde la iniciativa se aprobó con 43 votos afirmativos, cinco por encima de los 38 requeridos, el economista vinculó el despeje del calendario electoral con la reciente calma cambiaria lograda por el Ministerio de Economía de Luis Caputo y el Banco Central, y trazó un paralelismo con el giro pragmático de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Cómo impacta la suspensión de las PASO en el dólar, la estabilidad y el calendario de Javier Milei hacia 2027

Para Pablo Wende, la suspensión de las PASO, aplicada por segunda vez tras la experiencia de 2025, representa un dato favorable para la gestión de Javier Milei por dos motivos centrales:

Menos incertidumbre cambiaria antes de octubre : al postergarse la primera cita electoral nacional directamente hasta octubre, la volatilidad financiera y la presión sobre el dólar recién se concentrarán hacia agosto o septiembre, evitando que unas primarias en agosto funcionen como una elección anticipada que complique la planificación económica.

: al postergarse la primera cita electoral nacional directamente hasta octubre, la volatilidad financiera y la presión sobre el dólar recién se concentrarán hacia agosto o septiembre, evitando que unas primarias en agosto funcionen como una elección anticipada que complique la planificación económica. Evitar el «efecto 2019» y consolidar la estabilidad : el economista recordó que en las PASO de 2019 el electorado utilizó la primaria para enviar un mensaje de descontento al entonces presidente Mauricio Macri, desatando una fuerte caída bursátil y cambiaria pese a que luego recuperó más de diez puntos en octubre. En ese sentido, señaló que Luis Caputo apostará en 2027 a defender la estabilidad cambiaria y una inflación por debajo del 2% mensual, tras haber superado sin sobresaltos la reciente prueba del mercado mediante ventas de dólar futuro y una licitación del Tesoro por $25 billones sin suba de tasas.

: el economista recordó que en las PASO de 2019 el electorado utilizó la primaria para enviar un mensaje de descontento al entonces presidente Mauricio Macri, desatando una fuerte caída bursátil y cambiaria pese a que luego recuperó más de diez puntos en octubre. En ese sentido, señaló que Luis Caputo apostará en 2027 a defender la estabilidad cambiaria y una inflación por debajo del mensual, tras haber superado sin sobresaltos la reciente prueba del mercado mediante ventas de dólar futuro y una licitación del Tesoro por $25 billones sin suba de tasas. El acuerdo con gobernadores del interior y el RIGI: al analizar los 43 votos obtenidos en el Senado, Wende destacó el respaldo de mandatarios provinciales que priorizan la llegada de capitales al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la minería y los hidrocarburos, como Vaca Muerta, frente al discurso del kirchnerismo concentrado en el electorado del conurbano. Además, anticipó que La Libertad Avanza podría replicar un esquema de acuerdos provinciales sin presentar listas propias en los distritos que desdoblen sus comicios.

Qué recomendó Pablo Wende sobre el dólar, los bonos corporativos y el giro económico de Lula da Silva en Brasil

Durante el cierre semanal, Pablo Wende también abordó la estrategia financiera para los ahorristas argentinos y el impacto regional de las decisiones tomadas por Lula da Silva en Brasil:

Alternativas al dólar en el colchón y leyes pendientes: el columnista advirtió que la ley de inocencia fiscal para exteriorizar ahorros aún enfrenta trabas prácticas por la incertidumbre preelectoral y la falta de adhesión tributaria de varias provincias. Para quienes buscan dolarizarse con rendimiento, recomendó las Obligaciones Negociables (ON) corporativas de empresas energéticas, mencionando emisiones vinculadas al consorcio de gas natural licuado en Neuquén, YPF, Pan American Energy y Pampa Energía, que ofrecen retornos anuales de entre el 7% y el 8% en dólares. El factor Brasil y las elecciones en España: Wende subrayó que la distensión cambiaria en Argentina se vio favorecida por la baja del dólar en Brasil (de 6 a 5,74 reales) tras conocerse que Lula da Silva convocará al presidente del banco privado Bradesco, José Trabuco, al Ministerio de Hacienda para contener el déficit fiscal, repitiendo la fórmula ortodoxa de 2002. Por último, señaló que los comicios de este domingo en España, con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal enfrentando a Pedro Sánchez, también serán seguidos de cerca por la Casa Rosada por su afinidad política.

Riesgo país, inflación y dólar como ancla: el análisis de Pablo Wende sobre los salarios y la actividad

Al proyectar las variables macroeconómicas hacia el próximo año, Pablo Wende evaluó el margen que tiene el equipo económico para consolidar la desaceleración de los precios sin frenar la actividad:

El techo y el piso del riesgo país : el analista consideró exagerado un nivel de 1.000 puntos para la deuda argentina, pero estimó difícil que perfore rápidamente los 800 puntos debido a la cautela de los inversores frente al escenario electoral y al temor a un eventual regreso del kirchnerismo.

: el analista consideró exagerado un nivel de 1.000 puntos para la deuda argentina, pero estimó difícil que perfore rápidamente los 800 puntos debido a la cautela de los inversores frente al escenario electoral y al temor a un eventual regreso del kirchnerismo. Dólar oficial como ancla y recuperación salarial: tras señalar que el tipo de cambio oficial acumula una suba inferior al 10% en el año frente a una inflación cercana al 28%, Wende sostuvo que mantener el índice de precios por debajo del 2% mensual será determinante para que los salarios reales logren recuperarse y traccionen el consumo interno.

Elecciones 2027: kirchnerismo, PRO y la izquierda en el nuevo escenario sin PASO

Más allá del oficialismo, Pablo Wende analizó el reacomodamiento de las fuerzas opositoras tras la eliminación de las elecciones primarias de agosto:

El verticalismo del kirchnerismo : el columnista sostuvo que el espacio liderado por el kirchnerismo nunca utilizó las PASO para dirimir sus candidaturas y anticipó que definirá su postulante de manera interna, enfocando su discurso en el electorado de los grandes centros urbanos como el conurbano bonaerense y Rosario.

: el columnista sostuvo que el espacio liderado por el kirchnerismo nunca utilizó las PASO para dirimir sus candidaturas y anticipó que definirá su postulante de manera interna, enfocando su discurso en el electorado de los grandes centros urbanos como el conurbano bonaerense y Rosario. El debilitamiento del PRO y el rol de la izquierda: en paralelo, observó al PRO con un caudal electoral reducido pese a figuras como Hernán Lacunza, y señaló que el Frente de Izquierda, con Myriam Bregman, podría consolidarse como tercera fuerza nacional, aunque en una eventual segunda vuelta parte de ese voto tendería a inclinarse hacia el peronismo.

Ley de Inocencia Fiscal y adhesión de provincias como Neuquén: por qué Pablo Wende advierte que hoy está frenada

En otro tramo de su columna radial, Pablo Wende analizó las dificultades que enfrenta la puesta en marcha de la Ley de Inocencia Fiscal, impulsada para incentivar el uso de dólares no declarados en la compra de inmuebles, vehículos o inversiones productivas, y señaló dos obstáculos concretos: