La llegada de diciembre y las celebraciones de fin de año son la excusa perfecta para renovar la imagen. Para quienes tienen pelo con rulos, existen diferentes alternativas que permiten cambiar de estilo sin renunciar a la textura natural del cabello.

Los cortes en capas, las melenas cortas y los flequillos descontracturados se presentan como opciones para conseguir una apariencia fresca, moderna y con personalidad.

La clave está en elegir un diseño que se adapte al tipo de rizo, la cantidad de cabello y el tiempo disponible para peinarlo.

Los seis cortes de pelo con rulos ideales para las fiestas de 2026

1. Bob rizado: elegante y fácil de llevar

El clásico bob es una alternativa para quienes buscan una renovación importante. Su estructura corta permite liberar peso y destacar el movimiento natural de los rulos.

Puede llevarse a la altura del mentón para conseguir una apariencia sofisticada.

2. Capas cortas con flequillo

Una propuesta juvenil y descontracturada que permite distribuir el volumen y enmarcar el rostro. El flequillo rizado aporta personalidad y resalta las facciones.

3. Capas largas: movimiento sin perder longitud

Es una opción para quienes desean renovar su imagen sin sacrificar el largo del cabello. Las capas pueden aportar cuerpo a las melenas finas y aliviar la densidad de las más abundantes.

4. Long bob: el equilibrio perfecto

También conocido como lob, llega aproximadamente hasta los hombros o la clavícula. Es una alternativa versátil que permite llevar el cabello suelto o recogido.

5. Wolf cut: un estilo moderno y atrevido

Este corte concentra las capas más cortas en la parte superior de la cabeza. Favorece el volumen en las raíces y consigue una apariencia relajada, ideal para quienes buscan un cambio con personalidad.

6. Shag rizado: textura y movimiento natural

Las capas escalonadas y el flequillo liviano caracterizan este estilo. Es especialmente atractivo para los rizos más abiertos y permite distribuir el volumen sin generar una silueta triangular.

Qué tener en cuenta antes de cortarse el pelo con rulos

A diferencia del cabello lacio, los rulos tienden a encogerse cuando se secan, por lo que es importante considerar este efecto antes de elegir el largo definitivo.

También conviene incorporar algunos hábitos de cuidado:

Utilizar productos hidratantes para mantener la elasticidad del cabello.

Evitar cepillar los rulos cuando están secos.

Reducir el uso de herramientas de calor.

Aplicar una crema de peinar para favorecer la definición.

Secar el cabello con una toalla de microfibra para reducir el frizz.

La tendencia para estas fiestas apuesta por respetar la textura natural del cabello, potenciar su movimiento y elegir cortes que permitan lucir los rulos sin necesidad de pasar horas frente al espejo.