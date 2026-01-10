Con dos gramos de alcohol, perdió el control del auto y chocó en la Ruta 7 de Centenario

El Volkswagen Bora terminó con severos daños tras impactar contra una luminaria y un poste del tendido eléctrico. Foto: Centenario Digital.

Un joven de 20 años protagonizó un violento choque en la Ruta 7, en Centenario, durante la madrugada de este sábado. Circulaba alcoholizado e impactó contra un poste. El siniestro generó indignación entre otros automovilistas, quienes aseguraron que previo al impacto el joven los había pasado a «más 160 km/h».

Indignación en Centenario: manejaba alcoholizado y chocó en la Ruta 7

El hecho ocurrió alrededor de las 0.20, frente a la estación de servicio Puma. El conductor circulaba por la mano Neuquén-Centenario en un Volkswagen Bora celeste cuando impactó de frente contra la base de una luminaria ubicada sobre la traza principal.

Según informó Centenario Digital, tras el primer golpe el vehículo se desvió hacia un costado de la calzada y cruzó marcha atrás la colectora Nelson Mandela. En esa maniobra descontrolada terminó chocando con la parte trasera contra otro poste.

El choque ocurrió frente a la estación de servicio Puma, en uno de los accesos más transitados de Centenario. Foto: Centenario Digital.

Se indicó que el joven se encontraba consciente luego del choque y presentaba golpes en la espalda. Personal del Hospital Natalio Burd lo asistió en el lugar y lo trasladó en ambulancia para su evaluación médica, donde permaneció en observación durante algunas horas.

Choque en Ruta 7: multan al conductor tras el test de alcoholemia

Efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,00 gramos de alcohol en sangre.

Otros automovilistas manifestaron su enojo por las maniobras del conductor. Varios aseguraron que el joven los había adelantado kilómetros antes, en la zona del ex peaje, a más de 160 km/h.

También se indicó que el conductor se dirigía hacia las picadas en el Autódromo local. Tras recibir el alta médica, pasadas las 2 de la madrugada, la Policía le retuvo la licencia de conducir y labró la multa correspondiente. El vehículo fue entregado a su padre.