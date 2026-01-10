Con dos gramos de alcohol, perdió el control del auto y chocó en la Ruta 7 de Centenario
El violento choque se registró frente a la estación Puma y fue protagonizado por un joven de 20 años. Automovilistas denunciaron que, previo al impacto, el joven los había pasado a "más de 160km/h".
Un joven de 20 años protagonizó un violento choque en la Ruta 7, en Centenario, durante la madrugada de este sábado. Circulaba alcoholizado e impactó contra un poste. El siniestro generó indignación entre otros automovilistas, quienes aseguraron que previo al impacto el joven los había pasado a «más 160 km/h».
Indignación en Centenario: manejaba alcoholizado y chocó en la Ruta 7
El hecho ocurrió alrededor de las 0.20, frente a la estación de servicio Puma. El conductor circulaba por la mano Neuquén-Centenario en un Volkswagen Bora celeste cuando impactó de frente contra la base de una luminaria ubicada sobre la traza principal.
Según informó Centenario Digital, tras el primer golpe el vehículo se desvió hacia un costado de la calzada y cruzó marcha atrás la colectora Nelson Mandela. En esa maniobra descontrolada terminó chocando con la parte trasera contra otro poste.
Se indicó que el joven se encontraba consciente luego del choque y presentaba golpes en la espalda. Personal del Hospital Natalio Burd lo asistió en el lugar y lo trasladó en ambulancia para su evaluación médica, donde permaneció en observación durante algunas horas.
Choque en Ruta 7: multan al conductor tras el test de alcoholemia
Efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,00 gramos de alcohol en sangre.
Otros automovilistas manifestaron su enojo por las maniobras del conductor. Varios aseguraron que el joven los había adelantado kilómetros antes, en la zona del ex peaje, a más de 160 km/h.
También se indicó que el conductor se dirigía hacia las picadas en el Autódromo local. Tras recibir el alta médica, pasadas las 2 de la madrugada, la Policía le retuvo la licencia de conducir y labró la multa correspondiente. El vehículo fue entregado a su padre.
