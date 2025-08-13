Con foco en Vaca Muerta, Mariano Gaido presentó a Neuquén como polo de inversiones

Gaido expuso sobre el crecimiento de Neuquén y el impulso de Vaca Muerta. Foto: Municipalidad de Neuquén.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, expuso en Buenos Aires sobre el impacto de Vaca Muerta y el crecimiento de la capital neuquina como centro estratégico de infraestructura y servicios. “Son cruciales para el desarrollo económico porque impulsan el crecimiento, la creación de empleo y la innovación”, señaló en la Expo Real Estate 2025.

Un auditorio repleto escuchó la apuesta de Neuquén para invertir

El encuentro se desarrolló en el Hotel Hilton y reunió a más de 600 desarrolladores inmobiliarios en el panel “Vaca Muerta en primera persona: energía, inversión y desarrollo inmobiliario”. Gaido compartió escenario con Damián Tabakman, referente del sector en Latinoamérica y reconocido conferencista.

Durante su presentación, el jefe comunal destacó el crecimiento de Neuquén y remarcó el trabajo conjunto con la provincia.

La actividad se dio en el marco del mayor espacio de negocios inmobiliarios de América Latina, que incluye paneles temáticos, espacios de diálogo sectorial y rondas de networking para acelerar inversiones. Allí, Gaido repasó logros recientes y trazó el horizonte de la ciudad.

Más de 600 desarrolladores escucharon la exposición. Foto: Gentileza.

Proyectos urbanos que marcan el “antes y después” de la capital

Entre los hitos mencionados, Gaido habló de seis nuevos barrios que dieron respuesta a familias que esperaron por décadas un techo. También incluyó el Polo Científico Tecnológico, creado junto a privados para diversificar la economía local.

A ello, le sumó el anuncio de un parque solar para producir energía limpia y el avance de los paseos costeros sobre los ríos Limay y Neuquén, que revoluciona el turismo y fomenta la economía sin chimeneas.

El intendente también resaltó el cambio en el transporte público, con mejoras de conectividad, y las más de 3.500 cuadras de asfalto ejecutadas. Además, mencionó el servicio de limpieza que funciona seis días a la semana, único en el país por su vinculación con centros de transferencia.

Estos planes, según explicó, son motor del movimiento económico e inmobiliario que vive la ciudad, en sintonía con el auge de Vaca Muerta y las inversiones asociadas.

Gaido destacó el motor del crecimiento neuquino

En su intervención, Gaido definió la asociación entre el sector público y privado como “estratégica” para el desarrollo. Afirmó que el incremento de inversiones diversifica la base productiva y en consecuencia, la productividad

Sostuvo que este modelo permitió que Neuquén capitalizara el impulso de Vaca Muerta, no solo en infraestructura y empleo, sino también en ciencia, tecnología y turismo.