¡Confirmado! KoKo aumentó sus tarifas en el Alto Valle: ¿cuánto sale viajar en colectivo entre Cipolletti, Roca y Regina?

El servicio de transporte interurbano KoKo sufrió otro aumento este 2025 después de la suba registrada en mayo. El secretario de Transporte, Juan Ciancaglini, confirmó a Diario RÍO NEGRO que se trata de una suba del 7% que se aprobó la semana pasada. ¿Cómo quedaron los nuevos precios para viajar entre Neuquén, Roca y Regina?.

Este lunes se supo que la empresa de transporte KoKo que brinda servicio en la provincia de Río Negro, comenzó a aplicar el nuevo aumento en sus tarifas tras cumplirse tres meses desde la última suba.

En este sentido el secretario de Transporte, Juan Ciancaglini, informó a Diario RÍO NEGRO que «se actualizó la semana pasada un 7%» y resaltó que «la última actualización provincial fue en mayo, hace más de tres meses».

Por su parte aclaró que es para «todas las líneas provinciales de menos de 60 km entre cabeceras», por lo tanto no solo afecta al KoKo.

Aumentó el KoKo: cuánto sale viajar en colectivo entre Cipolletti, Roca y Regina, ¿qué pasa con Neuquén?

De acuerdo a lo informado por Ciancaglini, el nuevo cuadro tarifario quedó de la siguiente manera:

Villa Regina – General Roca: $4.842

General Roca – Cipolletti: $3.580

Villa Regina – Cipolletti: $7.354

Por el momento se informó que el aumento comenzaría a aplicarse sólo en la provincia de Río Negro, por lo que aún se desconoce si habrá otro aumento para la línea interprovincial con la provincia del Neuquén.

KoKo: las tarifas de mayo 2025

En mayo 2025, las tarifas del servicio común habían quedado de la siguiente manera: