El Gobierno de Javier Milei avanza con la disolución de la Regulación de Transporte: los detalles

El Gobierno fijó las atribuciones de la nueva Agencia de Control de Concesiones y servicios públicos de transporte.

Por Redacción

Avanza la desregulación de Transporte. Foto: archivo (Matías Subat)

El gobierno avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Mediante el Decreto 584/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial definió las atribuciones que tendrá el nuevo organismo.

Una a una las atribuciones que tendrá el nuevo organismo que regulará el transporte

  • Ejercer la representación legal del Organismo.
  • Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo.
  • Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia.
  • Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.
  • Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo.
  • Aceptar herencias, legados y donaciones.
  • Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.

Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.

Con Agencia de Noticias Argentinas.

El texto del decreto 584/2025 completo

aviso_329914Descarga


