El Gobierno de Javier Milei avanza con la disolución de la Regulación de Transporte: los detalles

El gobierno avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Mediante el Decreto 584/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial definió las atribuciones que tendrá el nuevo organismo.

Una a una las atribuciones que tendrá el nuevo organismo que regulará el transporte

Ejercer la representación legal del Organismo.

Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo.

Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia.

Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.

Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo.

Aceptar herencias, legados y donaciones.

Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.

Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.

Con Agencia de Noticias Argentinas.

El texto del decreto 584/2025 completo