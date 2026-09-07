Un ballenato muerto movilizó a cientos de personas en Puerto Madryn: qué se sabe

Una escena captó la atención de más 300 personas en la costa de Puerto Madryn, frente al Club Náutico Atlántico Sud. Una cría de ballena franca austral quedó varada y luego se confirmó que era un ejemplar muerto.

Según Refaunar, el ballenato fue el animal sin vida de mayor tamaño hallado hasta ahora durante esta temporada.

Un ballenato muerto en las costas de Puerto Madryn: qué se sabe

Personal de Refaunar se acercaron y constaron que el animal no presentaba signos vitales. Hubo confusión entre los que miraban porque por el propio oleaje se movía la aleta caudal y daba la impresión que aún seguía con vida.

Según información de Canal 12 Web, Víctor Fratto, director de Refaunar, verificó que el cuerpo del mamífero presentaba lesiones compatibles con picoteos de aves marinas producidos después de la muerte. Eso permitió saber que el animal ya había llegado sin vida a la costa.

A principios de agosto, en la localidad se registró la aparición de cinco ballenas muertas.

Las autoridades locales recordaron que ante la aparición de un cetáceo varado en la costa, la indicación es dar aviso inmediato al 103 y allí esperar la llegada de personal.