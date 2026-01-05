Murió un hombre tras caer de su kayak en el Lago Meliquina: un vecino logró rescatar a su hijo

La tarde del domingo 4 de enero se tornó gris en la zona de Río Hermoso, cerca de San Martín de los Andes. Un hombre de 47 años murió tras caer de su kayak mientras navegaba junto a su hijo menor de edad.

La rápida intervención de un vecino evitó que la tragedia fuera doble, logrando poner a salvo al pequeño.

Cerca de las 15, por causas que la Policía aún intenta establecer, la embarcación perdió estabilidad y ambos cayeron al cauce, informó RealidadSanmartinense. En segundos, la fuerza del río comenzó a arrastrarlos hacia la desembocadura.

Un hombre que se encontraba en el sector advirtió la caída y se arrojó al agua. Logró alcanzar al niño y sacarlo a la orilla, poniéndolo fuera de peligro.

A diferencia de su hijo, el hombre no pudo salir por sus propios medios. Fue arrastrado por la corriente hasta la zona de la desembocadura en el lago Meliquina.

Tragedia en el Lago Meliquina: el hombre apareció metros arriba, sin vida

Al arribar al lugar, el personal policial y las dotaciones del SIEN encontraron al hombre tendido en el suelo. Los profesionales de salud iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se extendieron durante casi una hora.

A pesar del trabajo de los médicos, a las 16 se confirmó la muerte. Su pareja relató lo ocurrido en los instantes previos a las autoridades.