Consultas, estudios y cirugías en un mismo lugar: el modelo de atención integral y ambulatoria de CIMO en Neuquén

Ramón Navarro es médico clínico, especialista en Psicología Clínica, magíster en Enseñanza de las Ciencias y cuenta con una amplia trayectoria que combina la atención de pacientes, la docencia y la gestión sanitaria. Tres espacios que le permitieron conocer el sistema de salud desde distintas perspectivas. Una experiencia que marcó su manera de entender las necesidades de salud de los neuquinos.

“Me dio la oportunidad de estar de un lado y del otro lado del mostrador”, recuerda sobre sus ocho años como director de Prestaciones Médicas del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Desde ese lugar, empezó a observar un problema que todavía considera central: el uso de las guardias. “Uno de los graves problemas que tiene Neuquén es precisamente que las guardias son mal utilizadas. Se utilizan para cualquier tipo de consulta”, plantea.

A esa dificultad se suma la distancia. Durante este tiempo advirtió que muchas personas de los barrios más poblados debían trasladarse hasta el centro de la ciudad para atenderse. “Dije: es un problema de accesibilidad. Hay que mejorarla y tratar de llevar la medicina a los barrios”, cuenta.

Esa idea fue una de las que dio origen a CIMO, un centro de medicina ambulatoria ubicado en Dr. Luis Ramón 4100, en el oeste de Neuquén, que en noviembre cumplirá cuatro años. Desde su apertura, el establecimiento incorporó profesionales, estudios y servicios con una premisa: acercar la atención médica a los vecinos y resolver cada vez más problemas de salud sin necesidad de internación.

Médico y fundador de CIMO, Ramón Navarro. Foto: Florencia Salto.

Actualmente CIMO reúne distintas especialidades médicas para que los pacientes puedan realizar consultas, estudios y tratamientos en un mismo lugar.

Su oferta incluye clínica médica, dermatología, cardiología, kinesiología, traumatología y ortopedia, ginecología y obstetricia, pediatría, nutrición, oftalmología, urología y gastroenterología, además de bioneuroemoción.

La atención se complementa con enfermería, laboratorio de análisis clínicos, medicina laboral y estudios de diagnóstico. Entre las prestaciones disponibles se encuentran las resonancias magnéticas, las ecografías, las radiografías convencionales y otros estudios complementarios. El centro también trabaja en prevención, diagnóstico y tratamiento de distintas afecciones.

Una atención centrada en el paciente

La intención de CIMO es que una persona pueda ingresar para una intervención programada, atravesar la recuperación y volver a su casa el mismo día, siempre que su condición clínica lo permita.

CIMO ofrece más de 12 especialidades. Foto: Florencia Salto.

El modelo de atención también se refleja en la puerta de entrada al centro. Cuando una persona llega sin turno, el primer abordaje está a cargo de un médico clínico, que evalúa el problema y determina si puede resolverlo o si necesita la intervención de otra especialidad.

“El clínico resuelve casi el 80% de la patología”, explica Navarro. «Algo que personalmente combato es la consulta con el especialista. Hay que arrancar con la consulta clinica y ahí se va a determinar si necesitas una derivación».

El recorrido también busca evitar que el paciente tenga que volver otro día solo para hacerse un estudio. Si necesita una radiografía, un análisis de laboratorio, un electrocardiograma u otro examen disponible en el centro, la intención es realizarlo durante la misma visita.

Somos un centro de medicina ambulatoria de alta resolución. No solo respondemos a consultas, resolvemos problemas». Ramón Navarro.

Para el fundador de la clínica, la atención ambulatoria tiene cada vez más posibilidades porque evolucionaron las tecnologías, los tratamientos y las herramientas disponibles para hacer estudios y procedimientos sin que el paciente tenga que quedarse internado.

El seguimiento no termina con el alta

Antes de la intervención, el equipo verifica que el paciente esté en condiciones de ingresar al quirófano; después, permanece en recuperación hasta que se determina que puede recibir el alta.

Pero para Navarro, la atención no termina cuando el paciente cruza la puerta de salida. “Siempre pensé: ¿Qué pasa cuando el paciente se va a su casa?”, dice el médico. Esa pregunta impulsó la incorporación de un sistema de control por teléfono posterior a las cirugías.

Gastroenterología, salud deportiva y medicina laboral

La capacidad de realizar estudios y procedimientos dentro del establecimiento es uno de los componentes más importantes del modelo. Entre las áreas que Navarro destaca está la gastroenterología, donde se realizan procedimientos endoscópicos, incluida la cirugía bariátrica endoscópica.

El centro también cuenta con un resonador abierto destinado a determinadas patologías musculares, una herramienta que asocia con la práctica de deportes y actividades al aire libre y las características propias de la región.

CIMO cuenta con su propio laboratorio de analisis clinicos. Foto: Florencia Salto.

El desarrollo de la medicina laboral es otra de las líneas de crecimiento. “Muchas empresas nos empiezan a elegir porque tenemos todo”, señala Navarro. CIMO realiza evaluaciones y prestaciones para empresas, con la posibilidad de resolver dentro del establecimiento distintos requerimientos.

En paralelo, el equipo trabaja en un programa de salud deportiva junto con referentes del ámbito local. La iniciativa busca fomentar controles preventivos, especialmente entre deportistas que suelen postergar las consultas.

Los próximos pasos de CIMO

A futuro, Navarro señala que proyectan ampliar el área de medicina laboral y sumar profesionales en especialidades que considera críticas para Neuquén, como dermatología clínica, otorrinolaringología, alergia y neumonología.

CIMO ofrece desde consultas hasta tratamientos. Foto: Florencia Salto.

A cuatro años de su apertura, CIMO apuesta a seguir ampliando los servicios sin perder de vista la idea que dio origen al proyecto: acercar la atención médica a los barrios y evitar que los pacientes tengan que recorrer distintos lugares para encontrar una respuesta.

“Somos el centro de diez barrios, el 50% de la población de la ciudad vive acá”, sostiene y agrega que CIMO recibe pacientes de otras zonas de Neuquén. La meta es que quienes lleguen a la clínica puedan resolver cada vez más problemas de salud de manera eficiente y sin internación, con profesionales que trabajen en conjunto y un seguimiento que continúe más allá de la consulta.