Continúa la polémica por la ciclovía de Cipolletti: solución o riesgo para los ciclistas

El inicio de la obra de la ciclovía de la calle Alem de Cipolletti comenzó con una gran polémica y posturas enfrentadas. En la actualidad las posturas se mantienen, algunos la cuestionan y otros están felices porque ahora tienen por donde transitar.

Inicialmente el problema comenzó por la preocupación de preservar los espacios verdes, en reiteradas ocasiones los vecinos intentaron frenar la construcción, pero no lo lograron. Según el municipio local «la nueva ciclovía estaba pensada como un paseo que conserve el medio ambiente y priorice la ecología».

El secretario de Obras Públicas de la municipalidad de Cipolletti, Gustavo Zovich explicó que el proyecto se gestó durante la gestión anterior y estuvo a cargo de la arquitecta Sabrina Fernández. «Este proyecto ganó un concurso nacional, cuando vino la gestión de Claudio Di Tella se decidió impulsarlo, entonces se buscó el financiamiento a través de Argentina Hace y se logró. Ahora la obra ya está avanzada, pronto se terminará de ejecutar». Además, adelantó que en los próximos 60 días comenzarán a colocar luminarias desde la avenida Mengelle hasta la avenida Perón.

La obra establece crear una ruta segura para los ciclistas que recorren la ciudad. El circuito inicia en la calle Mengelle hasta Naciones Unidas y Kennedy. A partir de ahí otro tramo que llega hasta la avenida Juan Domingo Perón, en ese punto la obra se junta con la bicisenda de la calle Maestro Espinosa hasta Fernández Oro. Pero la realidad es que la seguridad se cuestiona mucho en las voces de los vecinos.

Según testimonios de los residentes de la ciudad «la ciclovía es peligrosa porque los autos se mandan y no respetan a la gente que viene sobre la bicisenda». Aseguran que «en los cruces es donde hay que tener mucho cuidado porque el que viene no se fija si viene una bici». Otros coinciden en que «la calle Alem es muy peligrosa, muchos conductores no respetan la velocidad y los cruces. En ese sentido aseguran que faltan las líneas para regular quien tiene que parar». Otros se refieren a que «el ciclista tiene que tomar conciencia que en los cruces tienen que frenar, que no es pase del ciclista sino para del conductor». Pero la mayoría coincide que es responsabilidad de las dos partes.

Por otro lado, también cuestionan el uso que se hace de la ciclovía, aseguran que debe utilizarse exclusivamente para transitar en bicicletas. «La gente no entiende que es para andar en bicicleta si el peatón camina se genera un obstáculo para los ciclistas». En respuesta a estos comentarios Zovich aclaró que el circuito de la ciclovía se puede usar tanto para caminar como para andar en bicicleta. «No se puede hacer exclusiva las circulaciones, para eso uno necesita tener espacios que no tiene. Hay que aprender a compartir el espacio que está porque no hay posibilidad de generar más».

La falta de cartelería dificulta el tránsito

La ciclovía tiene señalización, pero aseguran que falta más. Según informaron está previsto un cambio de cartelería más fuerte y más informativa respecto a cuando uno se acerca a los cruces.

Gustavo Zovich indicó que «hay cartelería que está colocada de acuerdo al contrato, pero hay que reforzar porque hay mucha movilidad. Se está usando mucho para andar en bicicleta y para caminar también. Alem es una calle compleja y los vehículos transitan a alta velocidad, si anduvieran a la velocidad que corresponde todo resultaría más sencillo».

También expresó que hay cuestiones que no corresponden al servicio, pero coinciden en que hay cuatro sitios donde habría que colocar semáforos, en calle Belgrano, España, Miguel Muñoz y Sáenz Peña. Esto generaría que se reduzca la velocidad de los vehículos y que los ciclistas puedan transitar de forma segura.

Qué contemplaba el proyecto original

La obra tiene diferencias respecto al primer proyecto. “Originalmente la ciclovía partía desde Ruta 151 hasta la calle Perón, pero se resolvió no hacer el tramo desde la ruta hasta la calle Mengelle porque había cuestiones técnicas que resolver. Además muchos frentistas manifestaban que les incomodaba delante de sus locales, entonces se decidió trasladar ese tramo desde Perón por calle Espinosa», expresó Gustavo Zovich.

También, la actual obra difiere del proyecto en los vínculos entre los bulevares. El proyecto original contemplaba que el vínculo entre los bulevares era a nivel de cordón, esto significa que la cinta se sostiene al mismo nivel del bulevar de un lado a otro. El secretario de Obras Públicas dijo que «después de conversar muchos decidimos reducir la altura para no generar un lomo de burro, entonces se colocaron reductores de velocidad en las bajadas previo a la llegada de la bicicleta al cruce y se dejó sobreelevado a la mitad de la altura del cordón para hacerlo visible pero que tampoco genere tanto inconveniente a los vehículos cuando cruzan de norte a sur».