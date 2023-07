Contra la represión en Jujuy: radio abierta y semaforazo a 47 años del apagón de Ledesma

Organizaciones gremiales y de derechos humanos participaron hoy de la radio abierta en la explanada del monumento a San Martín con motivo de los 47 años del apagón de Ledesma entre el 20 y el 27 de julio de 1976. La APDH y Jóvenes por la Memoria le abrieron micrófono a las organizaciones en contra de la represión en Jujuy como parte de la jornada nacional de visibilización de las detenciones arbitrarias en esa provincia.

«Estamos luchando para que la Argentina no imite a Jujuy, donde está Morales. Que cada uno de nosotros sea un agente de comunicación para que sepan cómo es este gobernador de Jujuy que es tan parecido a lo que eran los militares, que no necesita tanques y fusiles y está haciendo cosas tan graves», dijo la dirigenta de la APDH, Noemí Labrune.

Participaron la organización de Hijos e Hijas de desaparecidas en el Alto Valle, la APDH, ATEN, agrupaciones del Frente de Todos, de organizaciones mapuche, integrantes de la Pastoral, el Comité de solidaridad con Milagro Sala que realizó un semaforazo en la Avenida Argentina y los Jóvenes por la Memoria entre otros presentes en la explanada.

«Si bien la iniciativa es nacional, con la APDH nos sumamos en la calle con la radio abierta que es el lugar que nos enseñaron a estar las Madres de Plaza de Mayo a quienes militamos las memorias. Es importante la convocatoria para dar a conocer la represión al pueblo con complicidad de empresas, con un poder judicial que también es cómplice de la represión en esta democracia debilitada. Estuvieron presentes muchos sindicatos y organizaciones que pueden existir en defensa de sus derechos, que lo pueden hacer porque hay democracia; vamos a seguir acompañando cada una de estas iniciativas en apoyo de la lucha del pueblo jujeño desde el lugar que nos toca«, sostuvo Rocío Morales, de Jóvenes por la Memoria.

Desde la APDH Nerea Monte recordó que en junio de 1976 hubo secuestros masivos de personas que trabajaban en el ingenio Ledesma «con la colaboración de Blaquier que no alcanzó a ser juzgado porque falleció: la noche del apagón se apagó la electricidad y se secuestró la gente utilizando los vehículos del Ingenio; lamentablemente el gobernador (Gerardo) Morales hace un mes que lleva a cabo una represión violenta utilizando el poder judicial, se metió en la Universidad, dictó una constitución en poco tiempo, modificó dos artículos» enumeró Monte.

Destacó que la radio abierta en solidaridad con los hechos que ocurren actualmente en Jujuy contrarios al respeto de la vida de las personas y de los pueblos originarios. «No vamos a permitir que se atropellen los derechos humanos en la forma que lo hace el gobernador de Jujyuy: Nunca más para nosotros es nunca más, por acompañamiento y en defensa propia», sostuvo.

La radio abierta que se llevó a cabo por la APDH y Jóvenes por la Memoria incluyó un semaforazo (carteles con consignas durante la detención vehicular) en avenida Argentina (gentileza)

Desde la organización HIJeS, Paula Mayorga, destacó que «en Argentina se debe saber se están vulnerando los derechos más básicos, importantes y legítimamente conquistados como la vida en democracia. Si a mi vecino lo vienen a buscar de noche, en una camioneta que no se sabe de quién es, es importante reaccionar: porque esas cosas no se hacen, no son parte de la democracia aun teniendo diferencias ideológicas», sotuvo.

La radio abierta comenzó una hora después de la movilización que se trasladó hasta los puentes carreteros con la misma sintonía de visibilización de los atropellos en Jujuy, a un mes del los secuestros, represión y detenciones de líderes de organizaciones que continuaba hasta la semana pasada.