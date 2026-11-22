El Congreso de la Nación transita los últimos cuatro días del período de sesiones ordinarias con una actividad frenética y un temario repleto de proyectos sensibles. El reloj legislativo corre hasta este viernes, fecha límite tras la cual el oficialismo dependerá exclusivamente de un decreto del Poder Ejecutivo para convocar a sesiones extraordinarias y sostener el debate parlamentario hasta el 30 de diciembre.

La hoja de ruta de la Casa Rosada sufrió un duro revés la semana pasada, cuando la falta de quórum frustró la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados. Ese traspié reordenó las prioridades: el Presupuesto 2027 y la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) concentran ahora toda la energía negociadora, mientras otras normas de alto impacto económico e institucional quedaron virtualmente postergadas.

En ese escenario, el oficialismo busca evitar que proyectos estratégicos pierdan estado parlamentario y negocia voto a voto para garantizar que las principales iniciativas lleguen al recinto antes del cierre formal del año ordinario.

Diputados prioriza el Presupuesto 2027 y posterga la «ley Malvinas»

La Cámara baja ya notificó a los legisladores que la última sesión del período ordinario se realizará el próximo jueves, con el Presupuesto 2027 como eje central. Dada la extensión habitual que demanda el debate de la ley marco de la administración nacional, en los pasillos parlamentarios descartan que pueda incorporarse otro tema de peso a esa jornada.

Como consecuencia directa de este cronograma ajustado, al menos dos iniciativas de fuerte interés para el Ejecutivo quedarán relegadas a la convocatoria de extraordinarias de diciembre:

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional («ley Malvinas»): impulsada desde el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo —a quien en el Congreso aún vinculan con el ya desaparecido «triángulo de hierro» presidencial—, la norma apunta a frenar el avance petrolero en las islas Malvinas y a restringir el ingreso de capitales chinos en sectores críticos como energía, minería y telecomunicaciones .



impulsada desde el despacho del asesor presidencial —a quien en el Congreso aún vinculan con el ya desaparecido «triángulo de hierro» presidencial—, la norma apunta a frenar el avance petrolero en las islas Malvinas y a restringir el ingreso de capitales chinos en sectores críticos como . Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: aunque se trata de un trámite legislativo considerado «simple» —el proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados por amplia mayoría y regresó con cambios desde el Senado, donde alcanzó los dos tercios—, no habría margen de tiempo para llevarlo al recinto esta semana.



aunque se trata de un trámite legislativo considerado «simple» —el proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados por amplia mayoría y regresó con cambios desde el Senado, donde alcanzó los dos tercios—, no habría margen de tiempo para llevarlo al recinto esta semana. Traspaso de la Justicia de Menores: también queda pendiente la transferencia de la justicia en lo Criminal y Correccional de Menores de la Nación a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

El Senado concentra 48 horas clave por ludopatía, PASO y Ficha Limpia

En la Cámara alta el panorama es igual de exigente, con una agenda comprimida en 48 horas de máxima intensidad política. La actividad comenzará el miércoles a las 10 con un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales para debatir y buscar dictamen sobre la ley de ludopatía, que llegó en revisión desde Diputados.

Ese plenario deberá cerrar alrededor de las 14, ya que a las 15 está previsto el inicio de la exposición de Diego Santilli, quien presentará su primer informe de gestión en su rol de jefe de Gabinete.

El plato fuerte llegará el jueves, cuando el Senado sesione para tratar la ley de ludopatía y un paquete de iniciativas con dictamen que los bloques acordaron sancionar —o darles media sanción— antes de que pierdan estado parlamentario.

Sin embargo, el foco principal estará puesto en la reforma de la ley electoral, donde el oficialismo persigue un doble objetivo: suspender las PASO y poner en marcha Ficha Limpia.

En el bloque libertario confían en reunir las voluntades necesarias, aunque admiten que la negociación será fina. «El diablo está en los detalles», advirtió una senadora oficialista sobre las horas previas al recinto. «Queda una semana de mucha rosca para poder lograr alguno de los objetivos. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es el de suspender las PASO. Veremos cómo se mueven ellos y, a partir de ahí, terminaremos de organizar la estrategia para llegar al recinto con votos de sobra», concluyó.