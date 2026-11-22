El 10 perdió la paciencia y le tiró un pelotazo en la cara a Tapia. Amarilla para los dos...(AFP)

Inter Miami y Lionel Messi tuvieron una jornada difícil. En el arranque de los playoffs de la MLS, cayeron por 3-0 frente a Columbus Crew y el duelo quedó marcado por el entredicho entre el 10 y el ex jugador de River, Gonzalo Tapia.

La noche para el astro rosarino pasó por varias emociones. Primero, recibió la Bota de Oro como goleador de la fase regular de la MLS por segundo año consecutivo. Pero después, el equipo de Kily González falló y, si bien él tuvo un par de chances de equilibrar la historia, se topó con el arquero Patrick Schulte inspirado.

De Paul, siempre al rescate de su amigo Messi. Fue derrota 3-0 en casa en el inicio de los playoffs. (AP)

Lateral y pelotazo en la cara de Tapia

Sobre el cierre del primer tiempo, el partido se picó. La visita ganaba con gol del chileno Tapia y las Garzas jugaban con 10 por la expulsión de Gonzalo Luján. Messi comandaba un ataque, ante la marca del ex River, quien desvió al lateral.

El argentino buscó el balón con intenciones de sacar rápido cuando el trasandino se le interpuso con ánimos de impedirlo. El 10 no dudó y le tiró un pelotazo en la cara. Tapia se dejó caer pesadamente con la mano en el rostro. La escena dejó a todos en ascuas pensando cómo resolvería el árbitro Allen Chapman la situación. Salomónico, tras las discusiones de rigor el juez les mostró tarjeta amarilla a ambos.

Finalmente, el partido terminó 3-0 para Columbus Crew, que dio el golpe en condición de visitante. Sin embargo, no está todo perdido porque la serie se juega al mejor de tres partidos. Claro que ahora, Inter Miami deberá ganar de visitante para estirar la definición en los playoffs de la liga de Estados Unidos.