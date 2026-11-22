El encuentro Baterías a la Plaza llega por primera vez a Neuquén este domingo desde las 17.30 en el Parque Central, con entrada libre y gratuita y organización de la Municipalidad, con la participación de 300 bateristas.(Foto: Gentileza)

La convocatoria de Baterías a la Plaza ya cuenta con 300 bateristas inscriptos que ocuparán el espacio público para tocar de manera simultánea siguiendo una base rítmica común, transformando el predio en una enorme orquesta de percusión al aire libre. A diferencia de los recitales tradicionales organizados alrededor de un escenario, esta iniciativa convierte todo el lugar en el centro de la escena.

El encuentro se realizará este domingo a partir de las 17.30 en el Parque Central de Neuquén, con entrada libre y gratuita, y cuenta con la participación de la Municipalidad de Neuquén en la organización. La propuesta no establece restricciones por edad ni nivel de experiencia: participarán desde instrumentistas profesionales hasta aficionados, chicos que recién comienzan y personas que experimentarán por primera vez tocar frente a otros.

Impulsada por los músicos Sergio Masciotra y Jorge Araujo, la jornada promete modificar el paisaje sonoro habitual de la ciudad. «Estamos todos iguales ahí. Cada uno toca desde su lado y desde lo que sabe», explicó Masciotra sobre el espíritu inclusivo del evento.

De unas clínicas en Uruguay a convocar 500 bateristas en el país

El proyecto nació casi de manera accidental durante unas convenciones y seminarios en Uruguay, donde Masciotra y Araujo dictaban clínicas de batería. Al finalizar las charlas, se reunieron con un grupo de participantes que tocaban solos por turnos, hasta que decidieron elegir una canción sencilla, sumar un metrónomo y lograr que todos interpretaran el tema al mismo tiempo.

«Con Jorge empezamos de casualidad a hacer este tipo de eventos», recordó Masciotra días atrás en diálogo con Diario RÍO NEGRO, y destacó sobre aquel primer ensayo colectivo: «Salió todo espectacular, la verdad que fue hermoso». Tras esa prueba, decidieron transformar la dinámica en una gira nacional que comenzó en localidades pequeñas como Jovita, en Córdoba, y América, escalando de cuatro baterías a diez, veinte y luego cientos.

El punto de inflexión llegó con una edición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que reunió a 500 bateristas.

Para sostener la estructura musical de semejante despliegue, sumaron un escenario con músicos de reconocida trayectoria como Andrea Álvarez, Sebastián Cardero, Sebastián Peyseré e integrantes vinculados a bandas como Los Redondos y La Renga, además de instalar alrededor de 26 micrófonos ambientales para registrar el sonido del conjunto. «El escenario sería todo», resumió Sergio al describir la magnitud que alcanza el encuentro.