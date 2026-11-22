Naupa Huen: El pueblo de unos 300 habitantes conserva la tradición campera y una estrecha relación con el río Limay. Fotos: Cabañas Naupa Huen.

Marco llegó allí por la pesca, pero se quedó por su paisaje, su gente y su manera de vivir. Naupa Huen reúne esas condiciones en un rincón del Limay Medio, en el departamento El Cuy, donde el río marca el ritmo de los días y la tradición campera sigue presente en la vida cotidiana. Es un pueblo de alrededor de 300 habitantes, con la ganadería como uno de sus principales sostenes y una identidad que se transmite de generación en generación.

Naupa Huen tiene una posición estratégica para quienes buscan pescar en uno de los sectores más atractivos del Limay. Desde noviembre hasta mayo, cuando finaliza la temporada, llegan visitantes de distintas provincias y también del exterior para probar suerte con las truchas marrones, arcoíris y los pejerreyes.

La historia de quienes reciben a esos pescadores también habla de una apuesta por el lugar. Marco, el propietario de Cabañas Naupa Huen llegó por primera vez a partir de un torneo de pesca y, por razones familiares, decidió instalarse allí hace aproximadamente siete años. Invirtió sus ahorros en un proyecto turístico que hoy recibe tanto a grupos de pescadores como a familias que buscan descansar junto al río.

Marco llegó por un torneo de pesca y decidió instalarse en el pueblo. Hace siete años invirtió sus ahorros en un complejo para pescadores y familias.

«Me vine a vivir acá hace aproximadamente siete años. Invertí todo mi capital apostando a vivir de la pesca y el turismo. Hice un complejo de cabañas para pescadores y familias que quieran disfrutar, veranear y vacacionar», dice y agrega que en el pueblo también hay camping, entre cinco y seis negocios, Comisión de Fomento, Sala de Primeros Auxilios, escuela primaria, secundaria y para adultos. «Además, contamos con cinco guardapescas, que son chicos del pueblo», cuenta.

Un río que permite distintas formas de pescar

Uno de los grandes atractivos de Naupa Huen está en la variedad de sectores a los que se puede acceder desde el pueblo. Hay entre seis y ocho puestos con bajadas al río, desde las inmediaciones de la localidad hasta la desembocadura de la estancia La Juanita. Cada uno ofrece ambientes diferentes y la posibilidad de buscar los mejores lugares según las condiciones del agua.

«Naupa Huen tiene una particularidad: se puede pescar en el pueblo y en los alrededores, en casi ocho puestos diferentes con acceso al río, hasta la desembocadura de la estancia La Juanita. Pero lo más importante es que se puede pescar con el río crecido o bajo, algo que no muchos lugares ofrecen. El Limay Medio no es fácil, es atrapante. Hay que estudiarlo y tratar de mejorar siempre los métodos para engañar y tentar a las truchas», explica el anfitrión.

El desafío forma parte de la experiencia. El río ofrece sectores con pozones, tramos donde el cauce conserva su amplitud y un paisaje que cambia hacia la boca del lago, donde aparecen los ambientes de delta.

En el Limay Medio se puede practicar fly casting, spinning y baitcast. Para quienes eligen la pesca con mosca, las alternativas incluyen líneas de hundimiento, líneas shooting y streamers, pero también líneas de flote, mosca seca y ninfas. La variedad de ambientes permite experimentar con distintas técnicas y ajustar la estrategia según el nivel del agua y el comportamiento de los peces.

La devolución de los salmónidos es obligatoria. En cuanto a otras especies, la reglamentación permite extraer dos percas y diez pejerreyes, siempre de acuerdo con las disposiciones vigentes para la temporada.

Un destino para compartir

La pesca es el principal motivo de llegada para muchos visitantes, pero no es la única razón para elegir Naupa Huen. Un pescador que viaja desde San Luis y regresa cada año conoce bien esa combinación. Para él, el pueblo tiene una personalidad especial y el río despierta opiniones intensas.

«Lo mejor de Naupa Huen es que tenés la posibilidad de salir desde el pueblo y acceder a distintos sectores de los alrededores, con seis o siete puestos diferentes a los que podés llegar para probar otros ambientes», destaca.

Y agrega: «Es un pueblo con mucho carisma, gente muy piola y un ambiente acogedor. El lugar es estratégico porque, aunque implica hacer un recorrido un poco más largo, ofrece muchas más alternativas de pesca y permite probar diferentes técnicas».

La experiencia también se completa alrededor de la mesa. La ganadería forma parte de la economía local y el cordero es uno de los productos que mejor representan a la zona. Los animales se crían a pasto natural y la preparación suele ser sencilla: apenas sal, para que el sabor de la carne sea el protagonista. Para quienes llegan de visita, probarlo es parte de la experiencia.

Además de la pesca, el entorno invita a disfrutar del río, tomar mate y probar el cordero criado en la zona.

Las cabañas están organizadas para recibir grupos y facilitar que quienes viajan juntos compartan los espacios. En los meses fríos, el alojamiento ofrece un lugar cálido para descansar después de una jornada junto al agua. En verano, el río suma otras posibilidades: tomar mate en el pueblo, bañarse, disfrutar del entorno y salir a pescar si las ganas aparecen.

«Y hay algo más: no es solamente un destino para quienes viajan a pescar. También es una buena opción para las familias que buscan unas vacaciones tranquilas. Podés tomar mates en el pueblo, disfrutar del río, bañarte en verano y, si tenés ganas, salir a pescar. Es un lugar para compartir, descansar y disfrutar de un entorno natural», resume el visitante.

Sobre el río, su mirada es contundente: «Es un lugar espectacular. Desde lo escénico, es extraordinario. Estás en uno de los mejores sectores del Limay».

Cómo llegar a Naupa Huen

Desde el Alto Valle hay dos alternativas para llegar en vehículo.

Pozones, sectores de cauce amplio y distintos accesos convierten a Naupa Huen en un punto estratégico para la pesca.

Una es por territorio rionegrino, a través de caminos que atraviesan parte de la Línea Sur. Desde General Roca se cruza Paso Córdoba y se continúa por la Ruta Provincial 6. Luego, por caminos de tierra, se toma el desvío hacia la Ruta Provincial 71, en dirección a Cerro Policía. Desde allí se sigue por la Ruta Provincial 74 hasta Aguada Guzmán y, finalmente, por la Ruta Provincial 73 hasta Naupa Huen. (237 km)

La otra opción es ingresar por Neuquén, un recorrido más rápido y con mayor proporción de asfalto. Después de cruzar el puente desde Cipolletti, se continúa hasta Senillosa y se toma la Ruta Nacional 237 en dirección a Piedra del Águila. Cruzar por el puente de la represa de Pichi Picún Leufú y doblar en el primer acceso a la izquierda. Continuar por el camino de ripio consolidado. Son 55 km aproximadamente.

Marco comparte sus recomendaciones en Facebook: Cabañas Naupa Huen

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