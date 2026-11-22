El caballo es otro de los grandes protagonistas de la Fiesta Nacional del Chivito. Entre las jineteadas, las pruebas de destreza y los desfiles, también hay lugar para las historias de chicos, chicas y jóvenes que crecieron ligados a estos animales, que aprendieron a montarlos desde pequeños y que hoy encuentran en ellos mucho más que una actividad: una pasión y un compañero.

Emir tiene 14 años y llegó a la Fiesta Nacional del Chivito con Chupilca, su caballo de cuatro años y medio. Lo tiene desde que era potrillo y, aunque todavía es joven, hace tiempo que forma parte de su vida. “Mi papá me contagió la pasión por los caballos”, explica.

Desde los cinco años anda a caballo solo y hoy disfruta de compartir con Chupilca: “Lo quiero mucho”. Cuando le preguntan qué siente al estar arriba de un caballo, responde sin pensar: “Felicidad”.

El vínculo también se construye con tiempo y compañía. Mía, de 15 años, llegó a la fiesta para participar de la tirada de riendas con su caballo Rubio. “Me lo regaló mi abuela porque vio que me gustaban mucho los caballos y empezamos desde hace un montón con los tambores, la chacra y todas esas cosas”, cuenta.

“Es mi vida desde que lo tengo. Es un montón para mí. Está todo el tiempo conmigo”.

La competencia no salió como esperaba. Cuando le preguntan qué consejo daría para realizar la tirada de riendas dice: “Tenés que tener la memoria tranquila nomás. Mira el tambor. Porque si estás en mil cosas en la cabeza no nos sale nada bueno”.

El trabajo que no se ve detrás de la jineteada

La relación con los caballos muchas veces va más allá de montar. Lautaro llegó desde Senillosa, Neuquén, para trabajar por segundo año consecutivo en la Fiesta del Chivito. En esta edición, colabora con el capataz de campo, una función importante para garantizar que los jinetes puedan salir a competir en buenas condiciones.

“Se trata de hacer que el jinete tenga una buena suelta, que su caballo esté en condiciones para dar una buena largada y bueno, un buen espectáculo para toda la gente que viene a verlo”, explica.

Para él, preparar un caballo para estas actividades no es sencillo, requiere dedicación y cuidados: “Es difícil conseguir un caballo para estos trabajos, tanto para capataces como para apadrinar”, señala. Y agrega que el proceso lleva tiempo: “Estoes para tomarlo en serio y se lo lleva al caballo a su mejor cuidado, a las mejores condiciones para poder realizar el trabajo bien”.

“La verdad que es grandioso, estoy contento de que me puedan tener en cuenta para poder venir a trabajar y bueno, dejar lo mejor de uno”.