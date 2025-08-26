ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Corte de luz en Neuquén este martes: las zonas afectadas

La Cooperativa comunicó que hay cuadrillas trabajando en los barrios afectados.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) informó que este martes por la mañana se registra una falla en el suministro eléctrico de barrios del oeste de la ciudad de Neuquén. La interrupción del servicio había afectado «las zonas Z1, 2 de Mayo y Bella Vista», comunicaron. Minutos más tarde, señalaron que el servicio se normalizó en estos sectores, pero sigue afectado «en Peumayén y 7 de Mayo«.

En un comunicado emitido por las redes sociales, CALF indicó: «Nuestras cuadrillas ya se encuentran recorriendo el área afectada«.

Noticia en desarrollo


Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

