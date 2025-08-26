Corte de luz en Neuquén este martes: las zonas afectadas

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) informó que este martes por la mañana se registra una falla en el suministro eléctrico de barrios del oeste de la ciudad de Neuquén. La interrupción del servicio había afectado «las zonas Z1, 2 de Mayo y Bella Vista», comunicaron. Minutos más tarde, señalaron que el servicio se normalizó en estos sectores, pero sigue afectado «en Peumayén y 7 de Mayo«.

En un comunicado emitido por las redes sociales, CALF indicó: «Nuestras cuadrillas ya se encuentran recorriendo el área afectada«.

Noticia en desarrollo