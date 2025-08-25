Corte de luz programado en zonas claves de Neuquén, este martes y miércoles: horarios

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital este martes y miércoles.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán varias zonas de la capital de Neuquén este martes 26 y miércoles 27 de agosto. Las interrupciones durarán más de seis horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Dónde habrá corte de luz este martes en Neuquén

El martes 26 agosto habrá un corte de luz programado por el cambio de una subestación transformadora por aumento de potencia.

Será desde las 8 hasta las 13 por lo que podría durar hasta seis horas. En esta ocasión será:

Los Paraísos desde Huilen hasta Lago Viedma.

Corte de luz: este miércoles en Neuquén

El miercoles 27 agosto habrá un corte de luz programado por tareas de mantenimiento en instalaciones de distribución.

Será desde las 9 hasta las 13 por lo que podría durar hasta seis horas. En esta ocasión será: