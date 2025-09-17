Corte en la Ruta 7 de Neuquén por la rotura de un canal: a qué altura y cuáles son los desvíos

La Ruta 7 de Neuquén permanece cortada a la altura de la calle rural 14 de Vista Alegre Norte por la rotura de un canal, que generó inundaciones en el acceso a viviendas del sector. Bomberos voluntarios de Centenario trabajan en el lugar realizando el desagote, desde las 10 de este miércoles. Dado esto, hay desvíos en la zona.

El jefe de bomberos voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, informó a Diario Río Negro: «Estamos haciendo un bombeo para poder desagotar un canal, que se obstruyó y generó problemas en las viviendas rurales que están a la orilla de la Ruta 7″.

Viviendas inundadas en Vista Alegre Norte por la rotura de un canal.

Detalló que los trabajos se están realizando con «toda la maquinaría y logística de bomberos» y que están apostados a «unos 80 metros del cruce de la calle 14 y la Ruta 7«. A su vez, comentó que permanecerán en el sector «hasta las 14″.

Los desvíos en la Ruta 7 por problemas con un canal en Vista Alegre

Por su parte, el jefe de la comisaría 49 de Vista Alegre, Luis Villanueva, comunicó que los automovilistas pueden tomar los siguientes desvíos para continuar camino:

«Por calle 14 y pueden salir de nuevo a la Ruta unos 300 metros más adelante«

«Por la Ruta vieja (exruta 234), que es la calle ancha de ripio por donde circula el transporte urbano y conecta Vista Alegre Sur con Vista Alegre Norte».

De acuerdo a lo informado por Centenario Digital, vecinos relataron que hace meses reclamaban a una empresa frutícola el manteamiento del canal, anticipando esta situación. Sin embargo, no hubo respuestas. En el lugar también trabaja personal de Protección Civil local.