Corte en Ruta 22 en Neuquén: trabajadores de SIAP protestan por despidos y el pago del plus

Los trabajdores se agruparon nuevamente en la ex Ruta 22 (Foto archivo Matías Subat).-

Los trabajadores agrupados en el SIAP vuelven a cortar la ex Ruta 22 (actual Avenida Mosconi) en Neuquén. Es por el reclamo de pago de plus a los vigiladores de los hospitales Bouquet Roldán, de la capital, y el de San Martín de los Andes. Además, reclaman por la reincorporación de trabajadores que fueron despedidos.

Los manifestantes se apostaron frente al hospital Bouquet Roldán sobre la ex Ruta 22 de la mano que va para Plottier.

Según explicó el dirigente del sindicato, Juan Carlos Hernández, es por el pago de un plus que, aseguró, significa el 35% de los salarios de los trabajadores. Aclaró que algunos cobraron la mitad, pero otros, nada, desde hace dos meses.

El reclamo reside también en despidos. El dirigente del sindicato contó «la empresa Sheriff despidió nuevamente al trabajador que había reincorporado«. Por esto, volvieron al paro a partir de la medianoche.

Por otro lado, la semana pasada fueron convocados a una audiencia, pero no se presentó el Ministerio de Salud, informó Hernández, por lo que debió suspenderse.

El dirigente apuntó contra el Gobierno provincial por no actuar contra las empresas a las que contrató, que son las que están incumpliendo una parte del pliego al no abonar ese plus.