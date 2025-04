Levantaron el corte de un acceso a Autovía Norte de Neuquén: la promesa de una reunión con Gobierno, destrabó el conflicto

El tránsito sobre Casimiro Gómez, una importante vía que brinda acceso a la Autovía Norte de Neuquén, estuvo interrumpido por una protesta esta mañana de martes. Vecinos y vecinas del barrio 2 de Mayo tomaron la medida para exigir la conexión de gas. El reclamo llegó hasta Gobierno y un funcionario se acercó para destrabar el conflicto.

Este martes 29 vecinos del barrio 2 de Mayo decidieron cortar el paso por calle Casimiro Gómez para exigir una reunión con las autoridades de Neuquén.

Reclamaban que más de 150 familias no cuentan con gas en sus hogares y por ello pedían una solución inmediata.

Enojo por la falta de gas en un barrio de Neuquén: el lunes tendrán una reunión con Gobierno

«Anoche decidieron tomar las máquinas de las empresas para que aparezcan los responsables y se presente algún funcionario de la provincia a dar explicaciones», afirmó una de las afectadas del barrio 2 de Mayo.

La vecina explicó que el enojo estalló el lunes cuando notaron los caños de gas y cloacas, «pasan por el acceso de Casimiro Gómez a metros del barrio donde las familias se calefaccionan y cocinan con leña o electricidad». Tras esto aseguró que desde hace dos años viven en esa situación ya que la obra para instalar la conexión, quedó paralizada.

Poco después de que iniciara la interrupción de Casimiro Gómez, un funcionario del IPVU se acercó para destrabar el conflicto y al recibir la oferta de una reunión con Gobierno para el próximo lunes, levantaron el corte.

Los vecinos levantaron el corte, pero no descartan nuevas medidas en caso de no encontrar soluciones inmediatas. Por su parte informaron que la empresa a cargo de las obras, indicó que no continuarán trabajando hasta no saber qué se resuelve el lunes.