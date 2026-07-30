ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

Crecer jugando es el mejor regalo y una cuestión de salud

Especialistas coinciden en que jugar es una parte esencial del desarrollo infantil. Con esa premisa, Farmacias y Perfumerías Global lleva adelante acciones que buscan acompañar a las familias y poner en valor la actividad lúdica como motor del crecimiento, la creatividad y el bienestar.

Redacción

Por Redacción

Crecer jugando: una apuesta por el bienestar de las infancias. Gentileza.

Crecer jugando: una apuesta por el bienestar de las infancias. Gentileza.

En un contexto donde las pantallas forman parte de la vida cotidiana desde edades cada vez más tempranas, generar espacios para el juego, la creatividad y el encuentro familiar se convierte en un verdadero desafío. Con motivo del Mes de las Infancias, Farmacias y Perfumerías Global impulsa una campaña que trasciende lo comercial y pone el foco en una acción de responsabilidad social empresarial, invitando a las familias a recuperar aquello que nunca pasa de moda: jugar.

Bajo el lema «Crecer jugando es el mejor regalo. Menos pantallas. Más juegos. Más momentos en familia», la iniciativa busca concientizar sobre la importancia del juego en el desarrollo infantil y promover hábitos saludables que favorezcan el vínculo entre niños, niñas y sus familias.

El juego también es salud

«Diversos estudios coinciden en que el juego libre favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. A través del juego se estimula la imaginación, la resolución de problemas, la comunicación y el aprendizaje, además de fortalecer los lazos afectivos con los adultos«, explicó Florencia Bavastri, farmacéutica y coordinadora de las sucursales de la red de Farmacias Global.

«Si bien la tecnología forma parte de la vida actual y ofrece herramientas muy valiosas, también es importante encontrar un equilibrio», acotó, «compartir una tarde de juegos de mesa, construir con bloques, dibujar, leer un cuento o simplemente disfrutar de una actividad en familia genera recuerdos que acompañarán a los niños durante toda su vida».

El juego favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social, además de fortalecer los vínculos familiares desde los primeros años de vida. Gentileza.

Una campaña que invita a participar

Durante todo agosto, las sucursales de Farmacias y Perfumerías Global se transformarán en espacios donde las infancias serán protagonistas.

La propuesta incluye juegos presenciales, actividades para toda la familia, regalos por compras de productos infantiles, sorteos y experiencias pensadas para incentivar el juego compartido.

Compartir tiempo de juego en familia estimula la imaginación, la comunicación y el aprendizaje a través de experiencias cotidianas. Gentileza.

Además, la campaña contará con la participación de colaboradores de la empresa junto a sus hijos e hijas, quienes protagonizarán contenidos audiovisuales que reflejan la importancia de compartir tiempo de calidad en familia.

Acompañar el crecimiento desde todos los aspectos

Como empresa vinculada al cuidado de la salud y el bienestar, Farmacias y Perfumerías Global entiende que acompañar a las familias va mucho más allá de ofrecer productos.

Por eso, además de contar con una amplia propuesta para bebés, niños y niñas, que incluye artículos de higiene, cuidado personal, alimentación, maternidad y juego, la empresa trabaja para generar acciones que promuevan hábitos saludables y fortalezcan el desarrollo integral de las infancias.

Porque crecer no depende solamente de una buena alimentación o de los cuidados médicos. También necesita tiempo compartido, creatividad, movimiento, afecto y muchas oportunidades para jugar. «En este mismo marco le damos inicio a la Comunidad “CRECIENDO JUNTOS” en nuestra tienda on line, donde vamos acompañarte con promociones especiales, consejos y mucho más para quienes formen parte. La comunidad contará con promociones y descuentos que solo estarán disponibles para nuestra comunidad», informó Bavastri.

Una invitación para todas las familias

El Mes de las Infancias es una oportunidad para detener el ritmo cotidiano y recordar que los mejores regalos muchas veces no vienen dentro de una caja. Una tarde sin celulares, una ronda de juegos, una conversación, un cuento antes de dormir o una caminata en familia pueden convertirse en momentos inolvidables.

Cada momento de juego es también una oportunidad para descubrir, aprender y desarrollar nuevas habilidades. Gentileza.

«Desde Farmacias y Perfumerías Global renovamos nuestro compromiso con las familias de la región e invitamos a toda la comunidad a sumarse a este desafío: regalar menos tiempo frente a las pantallas y más experiencias compartidas. Porque cuando un niño juega, aprende. Cuando juega con quienes más quiere, también fortalece vínculos, construye confianza y crea recuerdos que lo acompañarán toda la vida», convocó Florencia Bavastri.


Temas

Farmacias

Global

Infancias

En un contexto donde las pantallas forman parte de la vida cotidiana desde edades cada vez más tempranas, generar espacios para el juego, la creatividad y el encuentro familiar se convierte en un verdadero desafío. Con motivo del Mes de las Infancias, Farmacias y Perfumerías Global impulsa una campaña que trasciende lo comercial y pone el foco en una acción de responsabilidad social empresarial, invitando a las familias a recuperar aquello que nunca pasa de moda: jugar.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén