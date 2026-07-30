Crecer jugando es el mejor regalo y una cuestión de salud

En un contexto donde las pantallas forman parte de la vida cotidiana desde edades cada vez más tempranas, generar espacios para el juego, la creatividad y el encuentro familiar se convierte en un verdadero desafío. Con motivo del Mes de las Infancias, Farmacias y Perfumerías Global impulsa una campaña que trasciende lo comercial y pone el foco en una acción de responsabilidad social empresarial, invitando a las familias a recuperar aquello que nunca pasa de moda: jugar.

Bajo el lema «Crecer jugando es el mejor regalo. Menos pantallas. Más juegos. Más momentos en familia», la iniciativa busca concientizar sobre la importancia del juego en el desarrollo infantil y promover hábitos saludables que favorezcan el vínculo entre niños, niñas y sus familias.

El juego también es salud

«Diversos estudios coinciden en que el juego libre favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. A través del juego se estimula la imaginación, la resolución de problemas, la comunicación y el aprendizaje, además de fortalecer los lazos afectivos con los adultos«, explicó Florencia Bavastri, farmacéutica y coordinadora de las sucursales de la red de Farmacias Global.

«Si bien la tecnología forma parte de la vida actual y ofrece herramientas muy valiosas, también es importante encontrar un equilibrio», acotó, «compartir una tarde de juegos de mesa, construir con bloques, dibujar, leer un cuento o simplemente disfrutar de una actividad en familia genera recuerdos que acompañarán a los niños durante toda su vida».

El juego favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social, además de fortalecer los vínculos familiares desde los primeros años de vida. Gentileza.

Una campaña que invita a participar

Durante todo agosto, las sucursales de Farmacias y Perfumerías Global se transformarán en espacios donde las infancias serán protagonistas.

La propuesta incluye juegos presenciales, actividades para toda la familia, regalos por compras de productos infantiles, sorteos y experiencias pensadas para incentivar el juego compartido.

Compartir tiempo de juego en familia estimula la imaginación, la comunicación y el aprendizaje a través de experiencias cotidianas. Gentileza.

Además, la campaña contará con la participación de colaboradores de la empresa junto a sus hijos e hijas, quienes protagonizarán contenidos audiovisuales que reflejan la importancia de compartir tiempo de calidad en familia.

Acompañar el crecimiento desde todos los aspectos

Como empresa vinculada al cuidado de la salud y el bienestar, Farmacias y Perfumerías Global entiende que acompañar a las familias va mucho más allá de ofrecer productos.

Por eso, además de contar con una amplia propuesta para bebés, niños y niñas, que incluye artículos de higiene, cuidado personal, alimentación, maternidad y juego, la empresa trabaja para generar acciones que promuevan hábitos saludables y fortalezcan el desarrollo integral de las infancias.

Porque crecer no depende solamente de una buena alimentación o de los cuidados médicos. También necesita tiempo compartido, creatividad, movimiento, afecto y muchas oportunidades para jugar. «En este mismo marco le damos inicio a la Comunidad “CRECIENDO JUNTOS” en nuestra tienda on line, donde vamos acompañarte con promociones especiales, consejos y mucho más para quienes formen parte. La comunidad contará con promociones y descuentos que solo estarán disponibles para nuestra comunidad», informó Bavastri.

Una invitación para todas las familias

El Mes de las Infancias es una oportunidad para detener el ritmo cotidiano y recordar que los mejores regalos muchas veces no vienen dentro de una caja. Una tarde sin celulares, una ronda de juegos, una conversación, un cuento antes de dormir o una caminata en familia pueden convertirse en momentos inolvidables.

Cada momento de juego es también una oportunidad para descubrir, aprender y desarrollar nuevas habilidades. Gentileza.

«Desde Farmacias y Perfumerías Global renovamos nuestro compromiso con las familias de la región e invitamos a toda la comunidad a sumarse a este desafío: regalar menos tiempo frente a las pantallas y más experiencias compartidas. Porque cuando un niño juega, aprende. Cuando juega con quienes más quiere, también fortalece vínculos, construye confianza y crea recuerdos que lo acompañarán toda la vida», convocó Florencia Bavastri.