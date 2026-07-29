Crecida histórica en las Cataratas del Iguazú: alerta meteorológica y actividades suspendidas tras la muerte del turista neerlandés

La zona de las Cataratas del Iguazú se encuentra en estado de máxima alerta tras registrar un caudal extraordinario de 10 millones de litros de agua por segundo, casi siete veces su promedio habitual de 1,5 millones, impulsado por severas tormentas que azotan el noreste argentino y el sur de Brasil. El fenómeno provocó el cierre preventivo del acceso a la Garganta del Diablo y la suspensión total de excursiones náuticas.

El cuadro se agravó tras la muerte de un turista neerlandés de 26 años, ocurrida el martes cuando volcó una embarcación de la empresa Macuco Safari cerca de las cascadas en el lado brasileño. Mientras la Capitanía Fluvial investiga el hecho, las autoridades meteorológicas advierten que las condiciones extremas continuarán en las próximas horas.

Alerta por tormentas severas y estragos en la frontera en la zona de las Cataratas del Iguazú

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por lluvias y tormentas intensas para toda la provincia de Misiones. El temporal no solo afectó el caudal del río, sino que causó destrozos en la región fronteriza:

Tornado y granizo: en el estado brasileño de Río Grande do Sul, a pocos kilómetros de la frontera argentina, un tornado destruyó viviendas y dejó al menos tres heridos en los municipios de Giruá, Sete de Setembro y Senador Salgado Filho.

en el estado brasileño de Río Grande do Sul, a pocos kilómetros de la frontera argentina, un tornado destruyó viviendas y dejó al menos tres heridos en los municipios de Giruá, Sete de Setembro y Senador Salgado Filho. Suspensión de excursiones: la firma Macuco Safari paralizó sus operaciones de manera preventiva por al menos tres días para colaborar con los peritajes oficiales.

la firma Macuco Safari paralizó sus operaciones de manera preventiva por al menos tres días para colaborar con los peritajes oficiales. Daños en la región: se reportaron caídas de granizo de gran tamaño y temporales en el norte de Uruguay y el sur de Brasil.

Garganta del Diablo cerrada por seguridad

El impacto de la crecida quedó registrado en videos difundidos por turistas en redes sociales, donde se observa la fuerza de la corriente transformando el paisaje habitual del parque nacional.

Frente al riesgo operativo y estructural que representa la fuerza del agua, la concesionaria del Parque Nacional Iguazú interrumpió el paso por la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, el salto más imponente del circuito. Las autoridades de Argentina y Brasil recomendaron a los visitantes extremar las precauciones y mantenerse informados ante posibles nuevos cierres.