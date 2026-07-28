Tragedia en las Cataratas del Iguazú: volcó un barco con turistas y murió un joven neerlandés

Trágico accidente ocurrió este martes en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú.

Un trágico accidente ocurrió este martes en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, cuando una embarcación turística volcó en el río Iguazú y provocó la muerte de un joven de 26 años oriundo de los Países Bajos.

El hecho se registró alrededor de las 12:20, cuando un barco de la empresa Macuco Safari, que realiza excursiones por los saltos de agua del Parque Nacional Iguazú, se dio vuelta mientras transportaba turistas. La información fue confirmada por la cadena RPC, afiliada a O Globo TV, y por el gerente de la compañía.

La víctima viajaba junto a su novia y la familia de ella, todos provenientes de los Países Bajos. En la embarcación iban ocho personas: seis turistas neerlandeses y dos integrantes de la tripulación, el piloto y el copiloto.

Cómo ocurrió el accidente

Tras el vuelco, todos los ocupantes cayeron al agua y fueron rescatados por los equipos de emergencia.

Según el Departamento de Bomberos de Foz do Iguaçu, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio. Recibió las primeras maniobras de reanimación en el parque y luego fue trasladado en barco hasta el puerto seco de Kattamaram. Desde allí, una ambulancia lo llevó al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Otro ocupante también fue derivado al mismo centro de salud, mientras que cuatro turistas —tres mujeres y un hombre— recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron dados de alta para reunirse con sus familiares.

Por su parte, el piloto y el copiloto solicitaron asistencia médica tras el accidente y fueron evaluados por los bomberos antes de ser trasladados a una Unidad de Cuidados de Emergencia.

Investigan las causas

Tras el siniestro, personal de la Armada de Brasil se trasladó al lugar para colaborar con el operativo y supervisar las tareas de rescate.

La Capitanía Fluvial del Río Paraná informó que abrió una investigación para determinar las circunstancias, las causas y las posibles responsabilidades del accidente. En paralelo, efectivos de la Policía Civil brasileña también trabajaron en el lugar.

Por su parte, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo responsable de supervisar la concesión del Parque Nacional Iguazú, revisó la documentación de la empresa Macuco Safari y señaló que cumple con los requisitos exigidos para operar. Además, aseguró que colaborará con las autoridades durante la investigación.

El accidente ocurrió pocos días después de que, del lado argentino de las Cataratas del Iguazú, se dispusiera el cierre de la pasarela hacia la Garganta del Diablo debido al importante aumento del caudal del río provocado por las intensas lluvias en la región.