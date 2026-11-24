Bariloche se suma a la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y Diversidades este miércoles a las 18, desde Onelli y Moreno hasta el Centro Cívico.

“En lo que va de 2026 los crímenes machistas por violencia de género aumentaron: hay uno cada 30 horas (el año pasado, había uno cada 35 horas). En octubre, hubo un femicidio cada 18 horas. Es el mes con las cifras más altas de femicidios y transfemicidios en lo que va del año y en relación al año pasado”, lamentó María Eugenia Ortiz, integrante de la Asamblea Ni Unx Menos Furilofche. Mencionó que “en Bariloche hubo reiteradas denuncias por intentos de abusos a adolescentes”.

Lorena Sagaut, referente provincial del Sistema de Abordaje Territorial (SAT) del Ministerio de Desarrollo Humano, se mostró preocupada por un alto índice de denuncias por violencia de género en lo que va del año. Desde el 2 de enero al 31 de octubre, las delegaciones de Río Negro recepcionaron 1.734 denuncias, de las cuales 950 corresponden a Bariloche.

“Si hablamos de Bariloche, registra 90 denuncias más que el año pasado. Y cambió el tenor: antes, la mayoría era de riesgo bajo y medio; ahora es alto. Las denuncias son muy graves”, manifestó. La principal causa, evaluó, es “el contexto económico. Vemos que muchas mujeres vuelven a la relación. Los alquileres altos, el valor de la canasta básica y el acceso al trabajo condicionan a que la persona pueda sostener una separación”.

Por otro lado, Sagaut destacó una gran cantidad de intentos de femicidios. “El tema es que, en términos penales, se definen como lesiones graves”, dijo. En relación a la tipificación de “lesiones graves”, aluden a la violencia física y sexual que «ponen en riesgo de vida a la persona».

Recordó otro tipo de violencias que, por lo general, están invisibilizadas y suelen aparecer en el acompañamiento a las mujeres: muchas veces, se denuncia por golpes, pero ya venía sufriendo marcadas situaciones de violencia que se naturalizaban. «La bandera roja nos indica que la violencia va en escalada”, señaló.

Definió como compleja a la sociedad de Bariloche, al ser una ciudad turística con tanta migración. “En otras localidades, se sostuvieron los números de las denuncias; mientras que en Bariloche aumentó. En esta ciudad, tiempo atrás, de 100 denuncias, 60 eran viejas y el resto casos nuevos. Ahora, es al revés”, dijo.

Las denuncias por motivo de violencia de género se recepcionan a través de la Comisaría de la Familia en Bariloche, en todas las unidades policiales, en la Dirección de Género de Bariloche, en la Defensoría Oficial y en la Fiscalía. “Si bien se aconseja ir a la Comisaría de la Familia que está capacitada en articulación, toda la Policía atraviesa una materia que es Perspectiva de Género. Están capacitados”, señaló. Admitió que muchas mujeres temen avanzar con la denuncia penal: “En la Comisaría de la Familia les consultan si quiere avanzar con una denuncia penal o no”.

Si bien la ley estipula la atención territorial del SAT, cuando se requiere sensibilización, las trabajadoras brindan charlas preventivas.

En caso de que la evaluación a una mujer víctima de violencia dictamine que tiene riesgo de vida, es alojada en la Casa Amulén, coordinada por operadoras municipales de Bariloche. Siempre se ingresa a través de una derivación de la Comisaría de la Familia. “Cuando no hay riesgo o bien la persona no quiere ingresar a este dispositivo refugio, se trabaja con la red familiar o las redes de amigas. La base es que de la violencia, no salimos solas”, dijo.

Bariloche dispone de un grupo psicoterapéutico para mujeres, que lleva más de 12 años reuniéndose los viernes de 10 a 12 en el Centro Administrativo Provincial, en Onelli 1450. Se requiere una entrevista de admisión. “Está dirigido a personas que sufrieron violencia y tienen derivación. Muchas mujeres no pueden pagar terapia, no pueden asistir a espacios terapéuticos individuales. Por eso, este grupo”, valoró Sagaut y destacó que el espacio, «sostenido en el tiempo», está dirigido y coordinado por dos psicólogas y una trabajadora social.

También se ofrecen talleres de oficios para mujeres que concluyen con la entrega d eun certificado.

Respecto a la marcha prevista para mañana a la tarde, Ortiz recalcó que “Bariloche se une a la consigna nacional. La violencia y el ajuste no se aguantan más. Se necesitan políticas públicas políticas de cuidado y prevención que están desfinanciadas, poner fin a los discursos violentos y de odio”.