El libro que reúne las anotaciones privadas del papa Francisco ya tiene fecha de desembarco y precio de referencia en la Argentina. Según indicó hoy martes 24 de noviembre la editorial Penguin Libros, la obra estará disponible en el país durante diciembre.

El valor fijado hoy es de $39.999, aunque ese monto puede variar el próximo mes debido a los aumentos que suelen aplicar las editoriales en diciembre. Una vez que salga a la venta, los lectores podrán conseguirlo en distintas librerías, incluida Lectón, la librería de Diario RÍO NEGRO, ubicada en Ministro González 290, Neuquén.

El lanzamiento local llegará poco después de su presentación internacional de hoy en cinco idiomas y 94 países, a poco más de un año de la muerte de Jorge Mario Bergoglio, ocurrida el 21 de abril de 2025 a los 88 años.

Qué incluye la edición comentada por Víctor Manuel Fernández

Publicado como El diario íntimo del papa Francisco (y presentado en el Vaticano como El diario personal del Papa Francisco), el volumen compila pensamientos, confidencias, reflexiones y oraciones escritas a lo largo de más de tres décadas, entre 1992 y agosto de 2024.

La edición cuenta con la presentación y los comentarios del teólogo y cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más estrechos de Bergoglio. Según la reseña editorial, la obra permite descubrir su faceta más privada y «mantener vivo el recuerdo del pontífice y conocer al hombre detrás del mito».

El material proviene de un cuaderno negro que Francisco llevó consigo desde 1992 y trasladó desde Buenos Aires al Vaticano tras ser elegido Papa en 2013. En total suma 86 páginas redactadas antes de su pontificado y 55 correspondientes a su etapa al frente de la Iglesia.

Encuentros con el demonio, autocrítica y las visitas de argentinos

El contenido del cuaderno despertó fuerte impacto por la crudeza de sus registros íntimos sobre la fe, la culpa, el temor a la cercanía de la muerte y el ejercicio del poder. En 2025, al conversar sobre los protocolos médicos ante una eventual pérdida irreversible de conciencia, el propio Francisco le mostró los textos a Fernández y planteó que algunos pasajes podían publicarse si ayudaban a otras personas.

Entre los fragmentos más llamativos figuran tres episodios que Bergoglio interpretó como apariciones físicas del demonio, tanto en Buenos Aires como en Roma, sobre los que anotó: «Me miró con ojos llameantes».

También dejó asentada una visión de «las puertas del infierno» en 2018, que lo llevó a tomar el rosario frente al temor.

Las páginas incluyen además una severa autocrítica, registros de una crisis espiritual entre 2021 y 2022 marcada por la «sequedad y desolación», y observaciones sobre su dificultad para poner límites. En noviembre de 2018, incluso escribió: «Los argentinos me quitaban mucho tiempo», al cuestionar su tendencia a querer resolver los problemas de quienes viajaban desde el país a pedirle ayuda.

Ficha clave para conseguir el libro en Argentina