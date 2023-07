Crimen de Joaquín Sperani: la madre marchó a la escuela y apuntó contra sus directivos

A una semana del crimen de Joaquín Sperani, la madre del adolescente asesinado a golpes presuntamente por un amigo marchó este jueves a la escuela donde cursaban ambos y arremetió contra docentes y autoridades de la institución educativa.

Mariela Flores, mamá de Joaquín, cuyo cuerpo apareció en una casa cercana al colegio, encabezó una marcha esta tarde, acompañada por familiares, amigos, allegados y vecinos de la localidad cordobesa de Laboulaye, en donde ocurrió el homicidio.

Al llegar a la escuela donde la víctima y el presunto victimario cursaban juntos, la mujer apuntó contra el personal docente y los directivos, ya que les reprochó no haber notado la ausencia del alumno de 14 años el día que fue asesinado.

Durante su recorrido, Flores llevó en sus manos dos claveles blancos y una foto de su hijo, con la leyenda #Justicia por Joaquín, junto a una larga columna que la acompañó al cumplirse una semana del asesinato.

“Mi hijo, a esta hora, fue la última vez que se lo vio acá en la puerta de la escuela, compañeros y profesores declararon que lo vieron acá en la puerta de la escuela, este es el horario en que a mi hijo se lo ve por última vez”, manifestó la mujer, en la entrada de la institución.

Ante la multitud reunida, aseguró que lo realizado este jueves «no es una marcha«, sino «una unión simbólica en el horario en que él se pierde». Además, precisó que la convocatoria fue «silenciosa como el silencio que tuvieron ellos -por las autoridades de la escuela- en no avisarme que mi hijo no estaba en clase«.

En su exposición, la madre del adolescente asesinado pidió además que «se hagan cargo de lo que vieron» y que «ayuden a descubrir que pasó con Joaquín«. Luego de sus palabras, ella y los manifestantes dejaron claveles y velas encendidas en el suelo de la entrada del colegio secundario.

Crimen de Joaquín Sperani: el abogado de la familia también apuntó contra la escuela

Por su parte, Raúl Frencia, abogado que representa a los padres de Joaquín, también apuntó contra las autoridades de la escuela, quienes no dieron aviso por la ausencia de la víctima en clase el día en el que desapareció.

«Nadie se dio cuenta de su ausencia cuando tomaron asistencia. Nadie se dio cuenta que nunca llegó a clases», cuestionó el letrado en declaraciones a la emisora local LV3, más temprano este jueves.

Sobre la investigación administrativa que lleva adelante el Ministerio de Educación, mencionó que la madre del joven mantuvo una reunión con las autoridades para alertar que los compañeros de su hijo le sacaban hojas y escondían sus cosas.

Si bien reconoció que esa conducta «para muchos puede ser algo normal, los chicos se divierten con eso«, Frencia consideró que el caso de Joaquin era «distinto«, ya que «tenía dislexia» y por lo tanto, esas situaciones «le molestaban».

Además, reafirmó la hipótesis central del hecho premeditado, que es sostenida por la Justicia, y comentó que el acusado realizó «un plan sistemático para llevar a la muerte a Joaquín» y que su accionar «no fue un impulso«.

Fuente: Télam.