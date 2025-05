Crimen en Villa Crespo, quién era el empresario encontrado muerto

Un crimen desató el horror en Villa Crespo. Una familia fue hallada muerta en su departamento: los dos hijos adolescentes, la madre y el padre. El hombre, Adrián Seltzer, era un empresario reconocido en la agroindustria. Tras el crimen, se viralizó el video sobre una conferencia en la que hablaba sobre su familia «Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa fantástica”.

La familia fue encontrada por la empleada doméstica que comenzaba su turno sobre las 13. Luego de dar aviso a la policía, comenzaron las investigaciones. Como primer hipótesis, apuntaban contra el esposo, sin embargo luego, las pistas dieron un giro y hay grandes sospechas que haya sido la madre. El fiscal encargado, César Troncoso, lo caratuló como: «triple homicidio calificado seguido de suicidio».

Bernardo Adrián Seltzer, uno de los integrantes de la familia, es reconocido por su reconocida participación en la agroindustria. En una de sus conferencias, brindada en 2017, habló sobre sus hijos y la relación que tenía con su esposo. Este video se volvió viral en redes sociales.

Quien era Adrián Seltzer, el empresario hallado en Villa Crespo: su participación en la agroindustria

Según Noticias Argentinas, Adrián nació en el partido bonaerense de Adolfo Alsina el 6 de enero de 1972 y fue un profesional destacado en el mundo de los agronegocios.

Detallaron que era oriundo de la localidad de Rivera y posteba en su cuenta de la red social Instagram imágenes de cuando cataba vino -su bebida favorita-, mostraba copas brillantes, marcas reconocidas en los que aparentaba gozar de hermosos momentos con amigos y seres queridos.

Agregaron que de acuerdo a su perfil de LinkedIn, el empresario trabajaba desde 2001 en Granar S.A., una compañía que se encargaba de vender granos, la cual cotizaba en la bolsa de valores.

Asimismo, Seltzer contrajo matrimonio con Laura Leguizamón, de 51 años, nacida en el partido de Lanús, con quien tuvo a sus dos hijos. A principios de este año, viajaron de vacaciones a Uruguay, mientras que en octubre disfrutaron de las playas paradisíacas de República Dominicana para celebrar el cumpleaños de Laura.

Qué dijo en la conferencia de prensa: «No quiero perder a mi familia»

En el video, originado en 2017 en una conferencia de prensa, Adrián hace mención de su esposa e hijos y la relación que tenía con ellos.

«Empecé a pensar en que era de mi vida y los riesgos. Voy a ponerles mis cosas valiosas«, así comenzaba su discurso, dentro del video viral. Junto a sus palabras, proyectaban fotos de sus hijos dos hijos Ivo (13) y Ian (15) y esposa Laura Leguizamón, de 51 años.

«Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa y fantástica», es la frase que colmó las redes. Agregó: «Agradezco mucho a la vida tenerla y haberla encontrado».

«¿Qué hago mostrándoles mis bienes más preciados que tengo?», se preguntó. Ante esto sentenció: «No arriesgo nada que no quiera perder, no quiero perder a mi familia, por ende no la arriesgo».