Operativo de rescate en Andacollo: bomberos auxiliaron una camioneta que desbarrancó 50 metros

Los ocupantes no presentaron heridas. El cuerpo de rescate logró retirar el vehículo y colocarlo en la ruta. (Foto: ADNSur)

Un vehículo despistó y cayó unos varios metros en un sector de pendientes cerca de Andacollo. Bomberos y personal de Vialidad debieron coordinar maniobras con maquinaria pesada y malacates para retirar el rodado.

El incidente involucró a una Chevrolet S10, que perdió el control en un sector caracterizado por sus marcados desniveles y pendientes pronunciadas. tras varios metros de caída, el vehículo se detuvo en 50 metros de distancia a la calzada.

A raíz del hecho, se desplegó un rápido e intensivo operativo de emergencia en el que trabajaron de forma coordinada el cuerpo de Bomberos Voluntarios y personal de Vialidad Provincial. El camino contaba con nieve y hielo en la calzada, comprometiendo en gran medida la circulación.

Las autoridades locales recomendaron a los viajeros circular con precaución por la zona mientras se evalúa el estado de la calzada.

Operativo de rescate en Andacollo: cómo fue el despliegue de extracción del vehículo

Los rescatistas debieron implementar maniobras específicas para estabilizar el vehículo y concretar su extracción desde la profunda hondonada a la que había caído. Para lograrlo, personal de bomberos utilizó el malacate del móvil 13, con el cual consiguieron aproximar la camioneta hasta quedar a unos cinco metros de la cinta asfáltica.

Posteriormente, los operarios sumaron maquinaria pesada para completar el tiro y remolcar el rodado hasta la calzada, finalizando con éxito las tareas de remoción.

A pesar de la caída, no se registraron personas heridas, por lo que las autoridades locales reiteraron el pedido de extremar las precauciones al transitar por las rutas del norte neuquino. A la par,se completan los trabajos en el sector donde ocurrió el hecho.

Con información de ADNSur.