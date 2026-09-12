Las encuestas de Gran Hermano ya anticipan quién se va este lunes 14 y no llega a la gran final

Gran Hermano Generación Dorada entró en su semana decisiva y, con solo tres participantes dentro de la casa, las encuestas que circulan en las redes sociales ya anticipan quién podría quedarse con el tercer puesto y perderse el mano a mano por el título.

Con Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio como las tres finalistas, todas las miradas están puestas en la gala del lunes 14 de septiembre. Esa noche, una de ellas deberá abandonar la competencia y quedarán definidas las dos jugadoras que disputarán la gran final.

Según publicó PrimiciasYa, distintos sondeos realizados en redes coinciden por el momento en un mismo escenario: Charlotte Caniggia aparece como la participante con mayores posibilidades de quedar afuera. Sin embargo, se trata de encuestas no oficiales y el resultado dependerá exclusivamente de la votación del público.

Qué dicen las encuestas de Gran Hermano sobre Charlotte Caniggia

Uno de los relevamientos que comenzó a tomar fuerza es el realizado por la cuenta de X GH Encuestas. Allí, Charlotte aparece en el tercer lugar con apenas el 16,3% de los votos, en una instancia en la que el voto es positivo.

De mantenerse esa tendencia en la votación oficial, la mediática terminaría su participación en Gran Hermano Generación Dorada en el tercer puesto, mientras que Solange Abraham y Yipio avanzarían a la definición.

El dato resulta llamativo por el recorrido de Charlotte dentro del programa. La participante consiguió instalarse entre las tres últimas jugadoras pese a haber ingresado el 20 de mayo, cuando el reality llevaba aproximadamente tres meses al aire.

Desde entonces, logró superar sucesivas nominaciones y adaptarse a una convivencia atravesada por alianzas, estrategias, enfrentamientos y cambios en el juego hasta conseguir un lugar en el podio.

Otra encuesta también anticipa que Charlotte podría quedar tercera

El sondeo de GH Encuestas no es el único que muestra ese escenario. De acuerdo con PrimiciasYa, Fefe Bongiorno realizó otro relevamiento entre los seguidores del reality que también ubica a Charlotte como la participante más comprometida de cara a la eliminación del lunes.

La coincidencia entre ambas mediciones empezó a alimentar las especulaciones en las redes sociales a pocos días de la definición.

Si ese escenario finalmente se trasladara a la votación oficial, Solange Abraham y Yipio protagonizarían el mano a mano por el título de Gran Hermano Generación Dorada.

De todos modos, las encuestas realizadas en X y otras plataformas no representan la votación oficial ni permiten anticipar con certeza el resultado. Funcionan únicamente como una fotografía de las preferencias de quienes participan en esos relevamientos y el desenlace puede ser diferente.

Cómo será la última semana de Gran Hermano Generación Dorada

Telefe preparó cuatro emisiones consecutivas para despedir una edición que tendrá una particularidad: la ganadora será una mujer.

El cronograma comenzará el lunes 14 de septiembre con la gala de eliminación, en la que se conocerá quién termina en el tercer puesto y quiénes serán las dos finalistas.

El martes 15 llegará una gala debate especial junto a la participante eliminada. Allí repasarán su paso por la casa, las decisiones que tomó durante el juego y algunos de los momentos más polémicos de su participación.

La gran final será el miércoles 16 de septiembre. Esa noche, la votación del público determinará quién se convierte en la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada y quién ocupa el segundo puesto.

Finalmente, el jueves 17 Telefe cerrará oficialmente la temporada con Noche de campeonas, un programa especial que reunirá a las protagonistas después de conocerse el resultado.

Cuándo es la final de Gran Hermano Generación Dorada

De esta manera, las fechas decisivas de Gran Hermano Generación Dorada serán el lunes 14, martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de septiembre.

Por ahora, Charlotte Caniggia aparece en las encuestas como la principal candidata a quedarse con el tercer puesto, pero la última palabra la tendrá el público. Recién en la gala del lunes se sabrá si los sondeos acertaron o si la votación oficial cambia por completo el escenario de la final.

Con información de PrimiciasYa